Oğuz, Bakanlığına Bağlı Daireleri Ziyaret Etti, Personelin Yeni Yılını Kutladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bakanlık ve bakanlığına bağlı daire ve birimleri ziyaret ederek, dairelerin işleyişini yerinde inceledi, personelin yeni yılını kutladı.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Oğuz, 2020 yılının tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde zor bir yıl olduğunu dile getirerek, pandemi döneminde de görevlerinin başında özveri ile çalışan tüm Maliye Bakanlığı personeline teşekkür etti.

Hem personel, hem de halka tedbiri elden bırakmama, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyma çağrısını yineleyen Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a ziyaretlerinde, bakanlık bürokratları eşlik etti.

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31/12/2020 14:07