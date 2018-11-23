Oğuz: Bazı vatandaşlıklar iptal edildi, sebebi açıklanmalı!

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, vatandaşlık konusuna değinerek, bazı vatandaşlıkların iptal edildiğini ve konunun yargıya taşındığını anımsattı

Burada amacın ne olduğunu soran Oğuz, 175 kişinin vatandaşlığının neden iptal edildiğinin açıklanmasını istedi ve konunun sürüncemede kalmasını eleştirdi.

Vatandaşlıklar konusunda, insani boyuttaki mağduriyetlerin giderilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan kolaylık beklediklerini ifade eden Oğuz, kırsal kesim arsalarına talepler konusunda da bilgi istedi.

Emirnameler konusuna da değinen Oğuz, yeni emirnamede değil de, mevcut emirnamede değişiklik yapılsaydı halkın gözünde daha iyi olabileceğini söyledi.

Oğuz, mevcut emirnameyi iyileştirici veya imar planına dönüştürücü neler yapıldığı hakkında bilgi istedi.

Cezaevi konusunda yapılan çalışmaları soran Oğuz, yerel yönetimlerle ilgili yasanın hazır olup olmadığını da sordu.