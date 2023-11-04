Oğuz: Bölgenin yapısını koruyacağız

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ,Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Tatlısu bölgesi Muhtarlarını kabul etti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tatlısu bölgesinin cazibe merkezi haline dönüştüğünü ve bu yüzden hızlı bir yapılaşma olduğuna dikkat çekti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan kırsal kesim arazilerinin gençlere verilmesini ve bölgenin dışındaki yatırımcılara kısıtlama getirilmesi yönünde talepte bulundu.

ORÇAN

Başkan Hayri Orçan gençlerin kırsal kesim arazilerinden yararlanması gerekirken, bölgede yaşamayan kişilerin arazi satın aldığına dikkat çekerek, bir an önce bölge gençliğine kırsal kesim arazilerinin verilmesini talep etti.

Bölge gençliğine yönelik arazilerin doğru değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Orçan, kırsal kesim arazilerinin uzun süre verilmemesinden dolayı gençlerin toprak satarak ev almaya çalıştığını belirtti.

Bölgede yaşamayan kişilerin devlete cüzi kira vererek bölgeye yatırım yaptığını belirten Orçan, bahçe evi adı altında verilen arazilerin de gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Orçan, verilecek arazilerle ilgili Bakanlığın Belediyelerle istişare etmesi yönünde talepte bulunarak, gençlerin yıllarca beklediği arazilere bölge dışından kişilerin gelip yerleştiğini söyledi. Orçan, bölge dışında yaşayan kişilerin arazi kiralamasından duyulan rahatsızlığı Bakan Oğuz’a aktararak, bölgede yaşamayan kişilerin arazi kiralamasına kısıtlama getirilmesini talep etti.

Orçan, denizden 100-150 m uzaktaki alanların yeşil alan, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi amaçlar için belediyenin kullanımına verilmesini yönünde talepte de bulundu.

OĞUZ

Tatlısu bölgesine gün geçtikçe artan ilginin farkında olduklarını dile getiren Bakan Oğuz, sosyal konut amaçlı ayrılan alt yapıları hazır olan yerlerin bir an önce gençlere verilmesi yönünde çalışma başlatacaklarını vurguladı.

Bölgedeki kaynakların kısıtlı olduğuna dikkat çeken Bakan Oğuz, bölgeye daha fazla kaynak sağlanması için devlet destekli sosyal konut modeli yapıların inşaa edileceğini belirtti.