Oğuz: Bu tip saldırılar Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakan Oğuz mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul İstiklal Caddesi’nde bir terör saldırısı sonucu meydana gelen patlamada çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Bu tip saldırılar Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Bir çok masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan hain saldırının sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim. Başın sağolsun Türkiyem"

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13/11/2022 18:21