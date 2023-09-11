Oğuz: Bu ülkenin vatandaşlığı bu kadar ucuz değil

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sosyal medya üzerinde KKTC vatandaşlığına ilişkin yayınlanan ilan konusunda gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi.

Oğuz, BRT’de katıldığı Manşet+ programında yaptığı açıklamada, sosyal medyada Ecehan Tülüce kullanıcı adıyla ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ister misiniz’ şeklinde bir ilan yayınlayan Lütfiye Tülüce isimli kişi hakkında İçişleri Bakanlığı olarak gerekli incelenin yapıldığı ve ilgili kişiye de ulaşılarak konunun gerçekliğinin tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, bu noktada Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya konuyu aktardığını ve konu edilen şahısın sabah saat 04.00’de Manisa’da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili işlem ve takibi sürdüreceğini ifade eden Oğuz, “Duyarlı yaklaşımından dolayı mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile her konuda yakın işbirliğimiz devam edecektir” dedi.

Bakan Oğuz, vatandaşlık konusunun hassas ve değerli olduğunun altını çizerek, vatandaşlık alan kişilerin belli bir özen ve liyakat göstermesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlık konusunun tartışıldığı yönünde çıkan haberlerin bir çok açıdan sakıncalar yarattığına değinen Oğuz, yasal açıdan veya teamüller çerçevesinde verilen tüm vatandaşlıklarda vicdani sorumluluk bulunduğunun da altını çizdi. Dursun Oğuz, “bu nedenlerle ben de bu konuya doğrudan müdahil oldum. Baktım ki iş ciddi, sağ olsun Türkiye İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’yı gece aradım. Dedim ki, Sayın bakanım böyle bir durum var ve bir hassasiyet var. Evlilikten vatandaş olmuş birisi. Durumuna ilişkin tüm bilgilere bakanlık olarak sahibiz. Aynı bilgiler TC İçişleri Bakanlığı elinde de mevcut. Sayın Bakan sabah 04.00’te bana mesaj attı ve söz konusu şahsın yakalandığı bilgisini benimle paylaştı” dedi.

Söz konusu kişinin KKTC vatandaşlığının akıbetinin ne olacağının sorulması üzerine ise, “arkadaşlar bu konuda gerekli çalışmaları başlattılar” ifadesini kullanan Oğuz, “eğer bununla ilgili yasada bir hakkımız varsa bunu kullanacağız. Vatandaşlığını iptal edeceğiz. Bazen bir hakkı verirsiniz ama sonra o hakkı geri almak yasal olarak imkansız olur, veya belli gerekçeler gerekir. Bu konuda hukuki zeminde elimizdeki imkan ne ise onu sonuna kadar kullanacağız. Bu ülkenin vatandaşlığı bu kadar ucuz değil. Birileri vatandaşlığı bir şekilde hak etmiş almış, daha sonra onu pazarlama amaçlı kullanması hoş değil. Bunun üzerine ciddi bir şekilde gideceğiz” şeklinde konuştu.

Dursun Oğuz, dedikoduların fazlalığına işaret ederek, gerçek olan tüm konularda devletin üzerine düşeni yapmakta olduğunun altını çizdi.