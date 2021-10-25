Oğuz: Çalışmalar yapıldıktan sonra ödemeler gerçekleştirilecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi öncesinde UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğu istifa mektubu bilgiye sunuldu. Genel kurulda daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar’ın “yeni görevlendirme yapılana kadar hükümet göreve devam edecek” yönündeki okundu.

Genel kurul daha sonra gündem maddelerine geçildi.

ÖZYİĞİT

62 Madde’den ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 5 aydır sürüncemede bırakılan oyalama taktiği uygulanan bir kararın alınmasını bekliyorlar diyerek, bütçenin açıkla geçtiğini, Ankara’dan para geleceğinin hayal edildiğini söyleyerek, hayallerin değil gerçeklerin peşinden gitmek gerektiğini belirtti.

Başbakan Ersan Saner’in istifa sürecine de değinen Özyiğit, ayakları yere basan üretim politikalarıyla yola çıkmayı arzuladıklarını kaydetti.

Özyiğit, bugün çitçilerin sorunlarını gidermek için toplandıklarını belirterek, konuşmasını tamamladı.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmaya gerek olmadığını belirterek, doğal olmayan yollardan dışardan yamayla hükümet kurulmaya çalışmasının sorunlara yol açtığını ve kurulan bu hükümetin de kara leke olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Bu meclisin, toplanamama sorununun şimdi yaşanmaya başlanmadığına işaret eden Özersay, “O zaman istifa edilmiş olsaydı, erken seçim tarihi belirlenir ve geçici hükümetin kurulmuş olurdu” dedi.

Özersay, tüm bunlar yapılmadığı için devletin, meclisin itibarsızlaştığını savunarak, halka, devlet için canını verenlere yazık edildiğini belirtti.

10-11 aydır yaşananlardan herkesin sorumlu olduğunu ve halkın da ders alması gerektiğini söyleyen Özersay, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun destek verdikleri için komiteden geçtiğine işaret ederek, bu tavırlarını bugün meclisin açılması ve tasarının geçmesi konularında da koruyacaklarını söyledi.

Özersay, ülkenin geleceğinin bir partinin kurultayına bağlanmasını eleştirerek, seçimin tarihinin belirlenmesinin bile kurultay tarihine endekslenmenin hukuk devletine yakışmadığını belirtti.

Zaten olması gerekenden farklı yerde olan iradenin, halkın iradesiyle aynı yere getirilmesi için bir an önce erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğine işaret eden Özersay, yapılan yanlışların bir an önce düzeltilmesini temenni etti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, bir zorlamanın, hiçbir şekilde normal olmayan bir uygulamanın ülkeye kaybettirdiklerinin Aralık ayından bu yana ciddi şekilde acı çekerek yaşandığını söyledi.

Hükümet krizinin ülkeyi bir krizin ortasında yakaladığını ve Meclis’in nisap krizinin hükümet kurulduğu günden bu yana yaşandığına işaret eden Erhürman, 10 aydır nisap krizinin yaşandığını vurguladı.

Hükümetin itibarsızlığının, Meclise, hatta yargıya ve diğer kurum kuruluşlara da bulaştırıldığını belirten Erhürman, çiftçilerin beklediği bütçenin Haziran ayından bu yana Meclis’te olduğunu ancak hükümetin Meclisi kapatma basireti olmadığı gibi, bütçeyi geçirme basiretinde de olmadığını kaydetti.

Nisap sağlanamadığı için bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini vurguladıklarını söyleyen Erhürman, krizi daha iyi yönetebilmek için sundukları hükümet önerilerinin ret edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da hükümeti kurma görevi konusunda yaptığı açıklamalarından ötürü eleştiren Erhürman, halkın ve ülkenin gailesini çeken bir yapının bulunmadığını söyledi.

Kıbrıslı Türklerine ne olacağını umursamayanlardan bir şey olmayacağını ifade eden Erhürman, seçimin ne zaman olacağının muallak olduğunu kaydetti.

Hükümetin sadece 12. ve 13. maaşlar konusunda sıkıntı yaşamayacağını, bütçenin de geçirilemeyeceğini savunan Erhürman, bütçe geçmezse, 2022’nin birinci ayının maaşının ne olacağını sordu.

Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesinin muhalefetin desteğiyle geçeceğine işaret eden Erhürman, 10 aydır hem bu memleketin zamanından, hem de geleceğinden çalındığını vurguladı.

“Bu film artık bitti, sil baştan başlamamız lazım” diyen Erhürman, 10 ay içinde verilen hasarın, onlarca yıllık bir hasar olduğunu kaydetti.

Tarım Sigortası Fonu Bütçesi’ne CTP’nin oyunun olumlu olacağını, muhaceret affı konusundaki yasaya ise red oyu vereceklerini belirtti..

ARIKLI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, istifa etmiş hükümetten 26’yı bulmasının beklenmesini eleştirerek, bunun anlamsız olduğunu kaydetti.

“Hem kaçıp, elinizi taşın altına koymayacaksınız, hem de şikayet edeceksiniz” diyerek muhalefeti eleştiren Arıklı’nın konuşması sırasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet ile ilgili tutumunu da eleştirerek, yanlış yaptığını ileri sürdü.

Bu parlamentodan bir icraat hükümeti çıkabileceğine inandığını kaydeden Arıklı, UBP’nin kurultayının beklenmesinin son derece yanış olduğu görüşünü dile getirdi.

Bakan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçim tarihi belirlemesi konusunda neyi beklediğini sordu.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ülkenin içinde bulunduğu sorunlar ve siyasetteki sıkıntılara işaret ederek, özel bir gündemle toplanmış gibi bir gündemi olan meclisin çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları bertaraf edip, azaltabileceğini kaydetti.

Seçimin geldiğini herkesin gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, dünyada pandemiye bağlı oluşan sorunlar ve ülkenin ekonomik sıkıntılarının herkesin malumu olduğunu belirtti.

“Bu ülke bizimdir, biz güzel katkılar yapmazsak bunlar bize başka türlü yansıyacaktır” diyen Bakan Çavuşoğlu, yapacakları katkılar için milletvekillerine teşekkür etti.

ANGOLEMLİ

Genel kurulda daha sonra Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarı’sı madde madde okundu. Tasarının madde madde okunması sırasında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun İrsen Küçük’ün önerisiyle oy birliğiyle geçtiğini anımsatarak, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen fona gereken önemin verilmediğini söyledi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun şu an 74 milyon alacağı olduğunu, faiziyle birlikte bu rakamın 77 milyonu geçtiğini ifade eden Angolemli, fonda sadece 1 ziraatçı olmasını eleştirdi.

Kuraklık tespitleri konusunda, alçak orman arazisi konusunda sıkıntılar yaşandığına işaret eden Angolemli, bu konuda kalıcı bir çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ülkede tekelleşmeye doğru gidildiğini ve bunun önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Angolemli, yasanın bir an önce geçmesini kendisinin de istediğini söyledi.

Angolemli, çiftçi ve hayvancılara mazotun vergisiz verilmesi gerektiğini belirtti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, miadını tamamlamış bir meclisin görev yapma hevesi olan bir milletvekili olduğunu belirterek, geçen yıl kısmi bir kuraklık yaşandığından Genel Tarım Sigortası Fonu’nun ülkenin gündeminde olduğunu söyledi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun, hazinden çıkan bir ödenek olmadığını belirten Şahali, sokaktaki yurttaşın hakkından bir pay eksilmediğine işaret etti.

2018’in ardından bu yıl yaşanan kuraklığın Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ödeneceğini ifade eden Şahali, 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin tamamından daha fazla tazminat verilmesi gerekeceğini kaydetti.

Hesaplarda bulunan kaynağın kuraklık tazminatının ödenmesine yetecek miktarda olmadığını yineleyen Şahali, sigortanın sahip olduğu kaynakların neredeyse 3’te ikisinin Maliye Bakanlığı’ndan rehin tutulduğunu ileri sürdü.

Kuraklık tazminatının ne zaman ödeneceğini soran Şahali, fonun ihtiyaç duyduğu kaynağa ve zamana nasıl sahip olacağını sordu.

Arzularının kuraklık ve doğal afetlere maruz kalmadan, Kıbrıs Türk çiftçisinin üretimine devam edebilmesi olduğuna işaret eden Şahali, sürdürülebilirliğin risk altına girdiği dönemde Genel Tarım Sigortası Fonu’nun devreye girdiğini ve Kıbrıs Türk çiftçisinin daha güçlü olması için hareket ettiklerini belirtti.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, dünyada genel anlamda bir iklim değişikliği yaşandığına işaret ederek, üreticinin korunması ve sahip çıkılmasının önemine işaret etti.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kapsamıyla ilgili bazı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Özersay, belli başlı bazı ürünlerin bu sigorta kapsamı içinde olmamasının sıkıntılı olduğunu kaydetti.

Özersay, kuraklık tazminatlarıyla ilgili düzenlemelerin gerekliliğine işaret ederek, kuraklık ödemeleri ve tarım teşviklerinin verimlilik esasına göre gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayvan eti arzının talebi karşılayamadığına işaret ederek, kaçak et konusunun sürekli gündeme gelmesi konusunda bilgi isteyen Özersay, TÜK’teki durum hakkında da bilgi talep etti.

Özersay, tarımla ilgili bu bütçeye oylarının olumlu olacağını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Konuşmaların ardından yeniden söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, asgari müşterekte hedeflerinin ortak olduğunu ve meclisin toplanmasına herhangi bir zafiyet yaratmamak adına konuşmasını sürdüreceğini söyledi.

Kuraklıkla ilgili yapılan şikayetler konusunda vicdanının çok rahat olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, alçak orman arazileri konusun ülkede kanayan bir yara olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, yıllardır bu koçanı verecek komisyonların kurulup verilemediğine işaret ederek, sorunu çözmek için bir çalışma başlatıldığını aktardı.

Arazi kiralarının İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimlere bağlı olduğunu, hayvancıların mağdur edilmemesi için kendisinin sürekli uyarılarda bulunduğunu dile getirdiğini belirten Çavuşoğlu, Tarım Sigortası Fonu’nun birçok kalemden geliri olduğunu kaydederek, bu gelirler hakkında bilgi verdi.

Ülkede bulunan her türlü ürünün sigorta kapsamına alınabilmesi için çalışmaları bulunduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, tarım sigortasına bir inşaat mühendis alarak, mandıraları incelettirmek istediklerini aktardı.

Az sayıda kadroyla büyük işler yapıp, üreticilere büyük güvenceler verilmeye çalışıldığını ifade eden Çavuşoğlu, sigorta kapsamına alınan ürünlerin denetlenmesi ve kaynakların korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Et konusuna da değinerek, “Hayvancı olmazsanız kaçakçı olamazsınız, normal bir insan hayvan kaçakçılığı yapamaz” diyen Çavuşoğlu, bu konuda iyi bir seviyeye gelebilmek için alışkanlıkların dışında bir mücadele içinde olduklarını kaydetti.

TÜK konusunda Maliye’den her zaman alacakları olduğunu ve kurumun şimdi de 30 milyon alacağı bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, TÜK’ün kapanması halinde özel sektördeki kişilerin fiyatları belirleyip, üretimi durdurabileceğinden kurumu yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları da Meclis’in toplanamamasının sebebinin kendileri değil, hükümet olduğunu kaydederek, Meclis’in Haziran ayında kapanamadığını hatırlattı.

Hamzaoğluları, “Bu yasa Haziran’da geçse ve tazminatlar o zaman ödenseydi, her şey daha ucuza alınabilirdi” dedi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’na da eleştiride bulunan Hamzaoğluları, münhaller konusunda yaşanan tıkanıklığa işaret etti.

ANGOLEMLİ

Yeniden söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Çavuşoğlu’nun konuşmasını eleştirerek, Dilekkaya ve Tuzla bölgesinden insanların kuraklık konusunda itirazları olduğunu söyledi.

Angolemli, bugün köylülerin bir an önce ödenebilmesi için bütçeye evet oyu vereceklerini kaydetti.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, bütçe ödeneği konusunda Maliye Bakanlığı’nın üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirip getiremeyeceğini sordu.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Maliye Bakanlığı’nın Tarım Sigortası Fonu yetkilileriyle gelecek hafta görüşerek, çalışmalarını yapacağını ve ödemelerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Oğuz, 28 milyon borçlanmanın maaşları ödemek için olduğunu, gelecek hafta da Tarım Sigortası’nın ödemelerinin yapılacağını söyledi.

Tasasının madde madde görüşülmesi ardından bütünü oylanarak, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

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25/10/2021 17:53