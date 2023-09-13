Oğuz, Çorum Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çorum Belediye Başkanı . Halil İbrahim Aşgın ile beraberindeki Belediye Meclis üyeleri, muhtarları ve 1974 Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de hazır bulundu.

Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Bakan Oğuz, ülkeler arasındaki iş birliğinde yerel yönetimlerin önemine değinerek, Çorum Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti adada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerel yönetimleri arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, iş birliğinin sosyal ve kültürel faaliyetlerde katılımcılığı artıracağını, ayrıca alt yapı alanlarındaki çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi.