Oğuz, Denizli’de düşen yangın helikopterinde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Denizli’de düşen yangın helikopterinde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

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22/09/2022

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Oğuz, Denizli’de düşen yangın helikopterinde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Denizli’de düşen yangın helikopterinde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yayımladığı baş sağlığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nde orman yangınları ile mücadele ederken, TC Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan yangın söndürme helikopterinin Denizli’de düştüğünü, 2 mürettebat personelin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ayrıca 5 personelin de yaralandığını hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerken, yaralılara da acil şifalar diledi.

 

22/09/2022 10:07
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TAGS: Oğuz, Denizli
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