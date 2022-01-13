Oğuz: Denktaş, Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip olan bağımsızlığın öncüsü Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi;

‘’Kurucu Cumhurbaşkanımız ve toplum liderimiz Sayın Rauf R. Denktaş'ı, vefatının 10. yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz. KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinin mimarı olan Rauf Raif Denktaş'ın bizlere bıraktığı eserleri gelecek nesillere taşıyarak, KKTC'nin aydınlık geleceği için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ömrünü Kıbrıs davasına ve Kıbrıs Türklerinin devlet sahibi olmasına adayan Rauf Raif Denktaş, bu mücadelede hep ön saflarda mücadele etmiştir. Ülkemize yaptıkları asla unutulmayacaktır. Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin önderi Rauf Raif Denktaş’ın tüm hayatını adadığı Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu Kıbrıs Türk halkına armağan ederek bir tarih yazmıştır. Onun büyük mücadelesi asla unutulmayacaktır. Bu vesile ile bir kez daha Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kuran Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz”.

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13/01/2022 11:41