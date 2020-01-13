Oğuz: Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 8. ölüm yıldönümünde mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında,’Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, hayatını Kıbrıs Türk halkının davasına adayarak, toplumuna önderlik etmiştir.Kıbrıs Türk halkının egemenliği için yılmadan mücadele etmiş olan bu büyük devlet adamı, halkının özgürlüğü ve güvenliği için durmaksızın çalışmıştır. Özgürlük ve egemenlik mücadelesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır.Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 8. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.’ dedi.

(BRT/MAIL)

13/01/2020 14:33