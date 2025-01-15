Oğuz: “Dr. Küçük, vatan sevgisi ve kararlılığıyla toplum liderliği görevini büyük bir özveriyle yerine getirdi”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Dr. Fazıl Küçük’ün en zor ve karanlık dönemlerde Kıbrıs Türk halkına liderlik yaparak vatan sevgisi ve kararlılığıyla toplum liderliği görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının Milli Mücadele ve Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet, özlem ve derin bir saygıyla anan Oğuz, Küçük’ün liderliği, halkı için verdiği mücadele ve fedakârlıklarıyla Kıbrıs Türk toplumunda kalıcı bir iz bıraktığını da ifade ettiği mesajında şunları kaydetti:

“Dr. Fazıl Küçük, en zor ve karanlık dönemlerde Kıbrıs Türk halkına liderlik yaparak vatan sevgisi ve kararlılığıyla toplum liderliği görevini büyük bir özveriyle yerine getirmiştir. Hekimlikten gazeteciliğe, her alanda halkının yanında olmuş; varoluş mücadelesinde halkına rehberlik ederek tarihteki onurlu yerini almıştır. Onu asla unutmayacağız; aziz hatırası yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Ruhun şad olsun.”