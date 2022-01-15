Oğuz,: Dr. Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesi iyi öğrenilmelidir

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz’un mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkını milli dava etrafında birleştirmeyi başaran var oluş ve özgürlük mücadelesinin ismi olan Dr. Fazıl Küçük’ü anarken, onun güçlü kalemi ile Türk halkının sesi olduğunu da unutmamak gerekir.

Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve var oluş mücadelesini iyi öğrenip, dersler çıkarılması ve onun düşünceleri ile geleceği şekillendirmek Kıbrıs Türk halkını daha ileriye taşıyacaktır.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 38’inci ölüm yıl dönümünde rahmetle anar, hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilir, bir kez daha kendisine olan minnetimizi sunarım.”

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15/01/2022 12:19