Oğuz: Ek mesailer, ocak ayında ödenecek

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temel gıda tüketim maddelerinde daha önce vergileri sıfırlamalarının ardından, ilaçtaki KDV’yi de sıfırladıklarını söyledi.

Daha önce açıklandığı gibi, gümrükte kur sabitlemesine gidileceğini belirten Oğuz, doları 10 TL’ye, Euro’yu 11 TL’ye, Sterlin’ni 12 TL’ye sabitlediklerini, çalışmayı tamamladıklarını ve başbakana gönderdiklerini söyledi. Araç, akaryakıt ve tütün haricindeki ürünlerde kur sabitlemesi yaptıklarını, bugünlerde Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

Zaten KDV’si sıfır olan bakliyat; pirinç, fasulye, makarna gibi ürünlere ek olarak, un ve un ürünlerinde, yenilebilen sıvı ve katı yağlarda ve ilaçta da KDV’yi sıfırladıklarını, bu uygulamanın 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Dursun Oğuz, temmuz ayından beri ek mesai ödemesi yapamadıklarını ancak, ocak ayında ödeme yapacaklarını, öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin de 11 Ocak’ta ödeneceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Vakit buldukça seçim çalışmalarına zaman ayırıyorum”

Seçim çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dursun Oğuz, “Önceliğimiz devlet işleri ve halka hizmet. Bakanlıktan vakit buldukça seçim çalışmalarına zaman ayırıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben ve parti zarar görmesin diye hareket edenler ülkeye kaybettirdi”

Siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın ülkeye kaybettirdiğini anlatan Oğuz, “UBP tek başına iktidar hedefiyle seçime giriyor. Mevcut tabloya bakıldığında parçalı bir hükümet ülkeye fayda sağlamıyor. Kendisi ve partisi zarar görmesin diye hareket ederek, azınlık hükümetinin kurulmasına neden oldular. Bu yaptıkları ülkeye kaybettirdi. Siyasi beklenti ve ülke menfaati ayrı düşünülmeli. Güçlü ve istikrarlı bir hükümet kurulmalı” dedi.

“Herkes ideolojisine göre oyunu kullanmalı”

Seçime gitmeyerek boykot yapacak olan seçmenlerle ilgili konuşan Oğuz, “Sandığa iradeyi yansıtmazsanız eleştirdiğiniz sizi yönetecek. Herkes ideolojisine göre oyunu kullanmalı” şeklinde konuştu.

“Emekliler salı, kamu çalışanları perşembe günü ödenecek”

Devlet çalışanlarının maaşları ve 13’ncü maaşları hakkında bilgi veren Oğuz, “13’üncü maaş ocak ayında ödenecek. Aralık maaşı salı günü emeklilere ve perşembe günü kamu çalışanlarına ödenecek. Şu an için maaş ödemesinde sıkıntı görülmüyor” ifadelerini kullandı.

“Forex bakanlar kuruluna getirilecek”

Dursun Oğuz, şans oyunlarıyla ilgili yasal düzenleme ve kripto para ile forex konularındaki yasa çalışmalarına değinerek, “Şans oyunlarıyla ilgili yasal düzenleme yapılıyor. Kripto para ile ilgili yasa çalışmaları sürüyor. Bu konuda Malta örneği ele alındı. Forex Yasası da Bakanlar Kuruluna getirilecek. Bu yasalarla devlet ciddi gelir elde edecek” şeklinde konuştu.

“Ek mesailer, ocak ayında ödenecek”

Dursun Oğuz, temmuz ayından beri ek mesai ödemesi yapamadıklarını ancak, ocak ayında ödeme yapacaklarını, öğretmenlerin hazırlık ödeneği konusunda da 11 Ocak için anlaştıklarını, otobüsçüler için de 6 milyona yakın ödeme yaptıklarını, 5.5 milyon TL’lik harcama geldiğini, onu da ödemeye çalıştıklarını kaydetti.

“Sağlık Bakanlığı’na ilaç alımı için 5 milyon TL kaynak ayırdık”

Bakan Oğuz, Sağlık Bakanlığı’na ilaç alımı için 5 milyon TL kaynak ayırdıklarını anlatarak, PCR ve Antijen testi alımı konusunda da planlama yapıldığını, ciddi paralar harcandığını vurguladı.

“Savunmayla ilgili Türkiye’den kaynak gelmesini bekliyoruz”

Maliye Bakanlığı’nın piyasaya olan ödemelerine de değinen Oğuz, “Cari ödemeler yapılıyor. Savunmayla ilgili Türkiye’den kaynak gelmesini bekliyoruz. 770 Milyon bütçenin 400 milyonu hibe olarak gelecek ve bu noktalarda ödemeler yapılacak” ifadeleri kullandı.

“Yerel İstihdamı Destek Fonu ile işverenlere destek sürecek”

Asgari Ücretin bugün 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net olarak belirlenmesi ancak işverenin tepki göstermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Oğuz, “Yerel İstihdamı Destek Fonu ile işverenlere destek sürecek. Bir tarafta çalışan diğer tarafta işveren var. Bir tarafın alım gücünü yükseltirken diğer tarafı etkilemeyecek şekilde hareket edilmeli. Denge bulunmalı. Yerel İstihdamı Destek Fonu’ndan pandemi başlayınca 300 milyon TL kaynak kullanıldı bu yıl da 300 milyona yakın para aktarılmıştı. Bu fona para aktarılmaya devam edilecek” dedi.

“Hayat pahalılığı artacak”

Kamuda verilecek hayat pahalılığının ne olacağı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Oğuz, “Aralık ayında akaryakıt ve tüp gaza zam yapıldı. Şimdiki durum yüzde 18, ancak ocak ayında rakam ne olur bilemem. İstatistik kurumu rakamları açıklayacak. Bu rakam artacak” şeklinde konuştu.

“13’üncü maaşlar için sosyal sigortalıların 230 Milyon TL’ye ihtiyacı var”

Maliye Bakanı Oğuz, kamu maaşlarının yanı sıra başka ödemelerin de olduğunu belirterek, “13’üncü maaşlar için sosyal sigortalıların 230 milyon TL’ye ihtiyacı var. Bu kaynağı devlet bir şekilde karşılayacak” ifadelerini kullandı.

“Uncular da fırıncılar da fedakârlık yapacak”

Devletin bazı ürünlerde KDV’yi sıfırlaması hakkında konuşan Oğuz, “Temel gıda tüketim maddelerinde vergileri daha önce sıfırlamıştık. Yağ fiyatlarında KDV’yi sıfırladık, sonrasında un ve unlu gıda mamullerinde de vergileri sıfırladık. Bir ekmek 5 TL oldu. Ekmek almakta zorlanan insanlar var. Fedakârlık yapılacaksa herkes yapacak. Uncular da fırıncılar da fedakârlık yapacak” dedi.

“Kriz fırsata çevrilmemeli”

Un üreticilerinin, ithalata verilen desteği kendilerine verilmesini istediği ile ilgili soruyu yanıtlayan Oğuz, “Dengeyi kuracağız. Hep beraber bugünlerin üzerinden geleceğiz. Birçok sektörü zamanında ödeyemiyoruz ancak tepki gösterilmiyor. Bu bir toplumsal dayanışmadır. Dövizin düşmesiyle fiyatlar oturacak. Piyasa denetimini hükümet yapacak. Kriz fırsata çevrilmemeli. Bu dönem fedakarlık dönemidir” dedi.

“İlaçtaki KDV’yi sıfırladık”

Gofretteki KDV’nin sıfırlanmasına rağmen ilaçtaki KDV’nin sıfırlanmaması nedeniyle yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Oğuz, “İlaçtaki KDV’yi sıfırladık. Kararı aldık ve bakanlar kuruluna gönderdik. Yayınlanıp yürürlüğe girecek. İlaca, yağa, ekmeğe ve gofrete önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pandemi için ciddi harcama yapıyoruz”

Muhalefetin maaşlar ve asgari ücret konusunda yaptığı eleştirilere değinen Oğuz şöyle konuştu: “Muhalefetten bir arkadaşımız, kendi hükümetleri dönemi, asgari ücrete ve maaşlara yapılan zamlardan bahsediliyor. Ben de soruyorum, ‘sizin zamanınızda pandemi mi vardı?’ Halen otellere, testlere ve bilekliklere ödeme yapıyoruz. Pandemiye sürekli harcanan paralar var. Bu paralar harcanmasa ekonomiye yansıtılabilirdi. Sağlığı ve sağlıktan dolayı etkilenen ekonomiyi de birlikte düzeltmeye ayakta tutmaya çalışıyoruz. Politika yapmak yerine gerçekleri konuşalım.”

“TUTDER’in fiyat artışından hükümeti sorumlu tutması doğru değil”

Durdun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’nin (TUTDER) “devletin 6 aylığına gıda ve temizlik ürünlerinden ithalatta aldığı KDV, stopaj ve Fiyat İstikrar Fonundan vazgeçmesi” talebinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

TUTDER’in hükümete yönelik yaptığı eleştirilerini doğru bulmadığını ifade eden Oğuz, “ ‘Fiyat artışından sorumlu hükümettir’ demek yanlıştır. Bunu propaganda yapıp imza kampanyası yapmak doğru değildir. Tedarikçiler, dövizin yükselmesinden dolayı hedef oldular diye okları başka yöne yönlendirmek yanlıştır” şeklinde konuştu.

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22/12/2021 22:34