Oğuz, ELAM’IN KKTC Bayrağını Yakmasının Kabul Edilemez Olduğunu Belirtti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güney Kıbrıs’ta faşist ELAM Örgütü mensuplarının KKTC bayrağını yakmasının, iki halk arasında barış ve uzlaşı çabalarını olumsuz şekilde etkileyecek vahim bir davranış olduğunu vurguladı.

Bakan Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, bir halkın simgesi olan bayrağına karşı yapılan bu davranışın, kesinlikle kabul edilmez olduğunu belirtti.

Bu nefret eylemini şiddetle kınayan Oğuz, “Rum Yönetimi Liderliği’nin bu eylemi görmezden gelmemesini ve bu konuda sessiz kalmamasını umarım” dedi.

18/11/2019 11:23