Oğuz: Ercan’daki şirket, yer teslimi geç yapıldığı için gelir kaybı yaşadı

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27/05/2021

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Oğuz: Ercan’daki şirket, yer teslimi geç yapıldığı için gelir kaybı yaşadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, gümrük çalışanlarının güvenliği ve sağlığı için her zaman çalıştıklarını, ek mesailer, personel alımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, sorunların ortadan kalkacağını kaydetti.

Ercan’da gelir kaybı yaşayan işletmecinin gelir paylaşımı konusundaki ertleme talebi ile ilgili de konuşan Oğuz, yer tesliminin geç yapıldığını, ilgili şirketin gelir kaybı yaşadığını, ancak hükümetin ilgili firma ile gerekli görüşmeleri yaparak Maliye’ye gerekli akışın sağlanacağını, yatırımın da hızlı bir şekilde ülkeye kazandırılacağını söyledi.

27/05/2021 18:18
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TAGS: Oğuz: Ercan’daki şirket, yer teslimi geç yapıldığı için gelir kaybı yaşadı, haberkibris,
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