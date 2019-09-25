Oğuz: Fiyat dengelemek için sınırlı ithalat gündeme gelebilir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tüketicinin kaliteli domatese uygun fiyata erişiminin mümkün olması, bunu yaparken de üreticinin mağdur olmaması gerektiğini kaydetti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, Tepebaşı, Çamlıbel bölgesindeki domates üreticileri ve meyve-sebze toptancıları ile yaptığı görüşmede, artan domates fiyatları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Oğuz, hem üreticinin mağdur olmaması, hem de tüketicinin kaliteli domatese uygun fiyata erişiminin göz önünde tutulması gerektiğini ve domates fiyatının üretici tarafından belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Üreticiler, girdi maliyetleri yüksek olduğu için domatesin toptancıya satış fiyatının 3.60- 4 TL arasında olduğu bilgisini paylaştı.

“FİYATI DENGELEMEK İÇİN SINIRLI İTHALAT GÜNDEME GELEBİLİR”

Bakan Oğuz, fiyatların artması durumunda, fiyatı dengelemek amacıyla sınırlı da olsa ithalatın gündeme gelebileceğini söyledi.

“KOMİTE KURULMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Oğuz, kooperatifleşme veya birlik altına hareket edilmesi halinde, aracıya ihtiyaç kalmayacağını ve fiyatlarda yaşanan sorunun çözülebileceğini dile getirdi.

Hallerdeki uygulamalarla ilgili kuralları içerecek olan, üzerinde çalışmaların sürdüğü Hal Yasası’nın da sorunun çözümlenmesinde rol oynayacağını belirten Oğuz, söz konusu yasa geçene kadar Ekonomi Bakanlığı ile birlikte hareket edilerek, Hal Yasası içinde oluşturulması planlanan komite gibi bir mekanizma kurup, denge unsuru yaratmak istediklerini kaydetti.

25/09/2019 14:43