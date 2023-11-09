Oğuz: “Gazilerimizin her daim yanındayız”

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09/11/2023

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Oğuz: “Gazilerimizin her daim yanındayız”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, TBK Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Eskihallaç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Oğuz, TBK Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Eskihallaç ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Bakan Oğuz kabuldeki konuşmasında Gazilerimizin, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile ülkemize yaptığı katkılar unutulmaz olduğunu hatırlatarak, her daim onların yanında olduklarını belirtti.

Bakan Oğuz, TBK Gaziler Derneği’ne nezaket ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

09/11/2023 09:44
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TAGS: Oğuz, TBK, Gaziler, Derneği,
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