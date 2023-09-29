Oğuz: Geçen yıl 9 milyon ihraç parası ödendi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’de huzurlu bir ortam yaratılması adına da polis denetimlerinin ciddi bir şekilde devam ettiğini kaydederek ülkede suç işlemiş ve deport edilen yabancı uyruklular için sadece geçen yıl 9 milyon harcandığını açıkladı.

Oğuz, ülkede yabancı uyrukluların suç işlemesiyle ilgili mahkemelerle görüşme gerçekleştirilerek, yargılamalarının daha erken tamamlanarak ülkelerine gönderilmelerinin sağlanacağını çünkü, cezaevlerinde kalmalarının ciddi bir maliyetin söz konusu olduğunu söyledi.

Ülkeye girişlerde sıkı denetim

Ülkeye girişte gelenlerin daha sıkı denetlenmesi için neler yapıldığını da anlatan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, muhaceret polislerinin kapılarda gelenlere gerekli soruları yönelterek, verilen cevaplardan tatmin olmadıklarını ülkeye almadığını anımsattı ve bu konuda yapılan eleştirilerin gerçekçi olmadığını vurguladı.

“Transit vizeniz de olsa sorguluyoruz”

Transit vize uygulamasına başlandığını ancak bu vizenin covid’den önce de uygulamada olduğunu anımsatan Bakan Oğuz, “Türkiye Cumhuriyeti tarafından 57 ülke buna dahil. Bunların içinde bizde 47 ülkenin vatandaşı var. Türkiye Cumhuriyeti kendi ülkesine giriş için hangi şartları uyguluyorsa bizim için de bunu elemiş oluyor aslında. Bu transit vizeyi alanı da biz kapıda yine sorguluyoruz. Bu sorgudan da geçerse sıkıntı yok zaten” şeklinde konuştu.

“Transit vize almaya gittiğinizde mülakattan geçiyorsunuz Türkiye’de, ancak bizim ülkemizde geldiğinizde de biz de ayrı bir sorgulamadan geçiriyoruz kişileri” diyen Bakan Oğuz, öğrenci olarak adaya gelenlerin başka işlerle uğraşmaması adına muhaceret polisinin kapılarda ciddi sorgulamalar yaptığını kimsenin bunu farklı algılamamasını istedi...

“Ülkede suç unsurları azaltılacak”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki suç unsurlarının azaltılıp daha güvenilir bir ortam yaratmak adına hem gerekli yasaların çıkarılacağını hem de denetimlerin sıklaştırılacağını söyledi.

Ülkenin güvenli olması, güvenli bir ortamda yaşam için gerekli önlemlerin alındığını, bundan sonra daha da sıkı tedbirler alınacağını anlatan Bakan Oğuz, asayiş kontrollerinin artarak devam edeceğini söyledi..

Ülkede kaçak olarak ikamet ettiği saptanan kişilerin ülkelerine gönderilmeleri için gerekli olan uçak biletini devletin kestiğini anımsatan Oğuz, yüksek meblağlardaki bu biletlerin kesilmesinin önüne geçilmesi için ülkeye giriş kapılarında sıkı denetim, e- vize, ikametgahta denetim gibi tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını anlattı.

Bakan Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla çalışma izni, öz izin alarak ülkeye gelenlerin kontrolünün sağlanması, üniversitelere yurt dışından gelen öğrencilerin denetimini de verdikten sonra, turist olarak adaya gelenler için de ikametgah denetimi yapılmasıyla bu sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi."

“Geçen yıl 9 milyon ihraç parası ödendi”

KKTC’de huzurlu bir ortam yaratılması adına da polis denetimlerinin ciddi bir şekilde devam ettiğini kaydeden Bakan Oğuz, ülkede suç işlemiş ve deport edilen yabancı uyruklular için sadece geçen yıl 9 milyon harcandığını açıkladı.

Oğuz, ülkede yabancı uyrukluların suç işlemesiyle ilgili mahkemelerle görüşme gerçekleştirilerek, yargılamalarının daha erken tamamlanarak ülkelerine gönderilmelerinin sağlanacağını çünkü, cezaevlerinde kalmalarının ciddi bir maliyetin söz konusu olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, cezaevinde yaşanan sorunlarla ilgili de sendikalarla bir görüşme gerçekleştirdiğini ve taleplerin hükümete iletileceğini belirtti.

Oğuz, sözlerinin sonunda, görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve daha yaşanabilir bir KKTC yaratmak ve halkın endişelerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.