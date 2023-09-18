Oğuz: Gerekli tedbirler alınacak

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bugün Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevreli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Oğuz, Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Bakan Oğuz kabulde yaptığı konuşmada, evlilik dışı veya yurt dışından gelen kişilerin bu hastalığın bilincinde olması ve sıkıntıya düşmemesi adına birtakım tedbirler almasında Bakanlığın gerekli çalışmaları başlatacağını belirtti.

‘’Thalassamia ve orak hücreler anemisi hastalıklarında ciddi artış var’’

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevreli kabulde yaptığı konuşmada ülkemizde thalassamia ve orak hücreler anemisi hastalıklarında ciddi artış gözlemlendiğini kaydetti. Beşevreli; ülkemize eğitim, çalışma izinli ve oturma izinli gelen vatandaşların bu hastalığın bilincinde olmadığına dikkat çekerek, bu hastalığın kontrolsüz şekilde arttığına dikkat çekti.

Beşevreli, Çalışma ve Oturma izinleri için istenilen sağlık testlerine taşıyıcılık testinin de eklenerek yapılmasını, böylelikle taşıyıcı bireylerin bilinçlendirilmesinde ve thalassamia vakasının artmasını önlemekte büyük bir önem arz ettiğini belirtti. Kan ve ilaç bulmakta zorlandıkları bu dönemde kampanyalarla ayakta durduklarını belirten Beşevreli, birkaç yıla kadar doktor bulmakta da zorlanacaklarını ifade etti. Yurtdışından gelen thalassamia doğumları durdurabilmek ve insanları bilinçlendirmenin önemine vurgu yapan Beşevreli, günden güne artan vakaların istatistik verilerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

‘’Muhaceret Dairesi taşıyıcılık testini zorunlu hale getirmeli’’

Beşevreli, artan vaka sayılarından dolayı mevcut thalassamia hastalarının tedavilerinden geri kalmaya başladığını savunarak, bu durumun devlete külfet yarattığının altını çizdi. ‘’Bizim bu kadar hasta sayısına mali olarak katkı sağlamamız mümkün değildir. Kapasitemizin durumu ortadadır.’’ diyen Beşevreli, Muhaceret Dairesi’nin taşıyıcılık testini zorunlu hale getirmesini, ülkedeki yabancı iş gücü ve öğrencilerdeki doğum oranlarındaki hastalıkların fazla görülmesi ülkenin geleceği açısından risk teşkil ettiğine parmak bastı.

Beşevreli, Thalassaemia Derneği’ne verilen arazinin hudutlarının belirlenmesi konusunda Tapu Dairesi’nden konuyla ilgili girişim yapması yönünde yardım talebinde bulundu.