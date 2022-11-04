Oğuz, Güzelyurt bölgesindeki zeytinyağı üretim tesislerini ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren zeytinyağı üretim tesislerini ziyaret etti.

Oğuz’a ziyareti esnasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ve Bakanlık danışmanı Ozan Özuyanık eşlik etti.

Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre, Oğuz zeytinyağı üretim tesisleri ziyareti esnasında tesisi ziyaret eden bir grup öğrenciyle anı fotoğrafı da çektirdi.

Bakan Oğuz, ilk ziyaretini Güzelyurt’a bağlı Akçay bölgesinde faaliyet gösteren Aydın Zeytinyağları’na yaptı. Ziyareti esnasında vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, üreticilerle üretime yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Oğuz daha sonra bölgede faaliyet gösteren Yeşil Lefke Ticaret Ltd.’i ziyaret ederek, sofralık zeytin üretim ve paketleme tesisini yerinde inceledi. Paketleme esnasında incelemede bulunan Oğuz, zeytincilik ve yağ konusunda görüş alışverişi yaptı.

Yerli üretimin önemine vurgu yapan Oğuz, bu tip yerli işletmelerin ürünlerini iç piyasada pazarlaması ve ithal ürünlere alternatif olmasının önemine dikkat çekti.

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04/11/2022 10:52