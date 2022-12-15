Oğuz: Güzelyurt tarım şehri olacak

Tarım Bakanı Dursun Oğuz toplantıda yaptığı açıklamada verimli toprakları bulunan Güzelyurt’un tarım şehri olması yönünde bakanlığın ve birimlerinin çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğüne dikkat çekti. Üretimin ve ürün çeşitliliğinin önemini vurgulayan Oğuz, Güzelyurt’un tarım alanında daha da gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin bölge için çok büyük bir kazanç olduğunu kaydeden Dursun Oğuz, atık suyun tarım alanında kullanılmasının ise ekonomik ve üretim açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı. Verimli toprakları bulunan, su havzasının %75’ni barındıran Güzelyurt’un tarım alanında alternatif ürünlerle tüm yıl boyunca tarımsal faaliyete devam etmesi gerektiğini savundu. Suyun hayat olduğunu ve atık suyun değerlendirilmesinin önemine bir kez daha değinen Oğuz, Güzelyurt ve ülke adına Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a teşekkür etti.

Üretim Potansiyelini Artırmak İçin Projelerimiz Hazır

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar da “Güzelyurt’un tam anlamıyla üreten bir tarım şehrine dönüşeceğini vurguladı.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası değişen dengeler neticesinde ekonominin de olumsuz etkilenmesiyle üretimin öneminin arttığının altını çizdi. Güzelyurt’u tam anlamıyla üreten bir tarım şehrine dönüştürecek projeler hazırladıklarını söyleyen Özçınar, Güzelyurt’un ve köylerinin üretken insanlardan oluştuğunu ifade ederek, “Şimdi Güzelyurt ve köylerini, çok daha fazla üreten bir tarım şehri yapmak için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

Özçınar 2020 yılında atık suyun tarımda kullanılması projesinin hayata geçmesiyle tesis etrafında buluna 14 dönümlük arazide narenciye, nar ve zeytin ağaçlarının yer aldığı örnek bahçe oluşturulduğunu anlattı.

Bir yandan narenciye, nar gibi üretimlerin kapasitesini artırmak için uğraş verirken, öte yanda yeni ürünlerin de üretimi için çalıştıklarını söyleyen Özçınar, enginar ekimini buna örnek gösterdi. “Güzelyurt tam anlamıyla üreten bir tarım şehrine dönüşecek” diyen Özçınar, bu konuda hazırladıkları projeleri yeni dönemde hayata geçireceklerini dile getirdi.

Toplantıda Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Redif hazır bulundu.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2022 12:28