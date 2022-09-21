Oğuz, Güzelyurt'ta hayvan üreticilerini ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesinde bazı üreticileri ziyaret etti.

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21/09/2022

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Oğuz, Güzelyurt'ta hayvan üreticilerini ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesinde bazı üreticileri ziyaret etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, hayvan üreticilerinin sorunlarıyla ilgili olarak Güzelyurt ilçesine bağlı Güneşköy bölgesindeki hayvan üreticileri ile bir araya geldi.

Bakan Oğuz, üreticinin sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını, özellikle girdi maliyetlerinin düşmesi konusunda girişim başlattıklarını da belirtti.

21/09/2022 15:42
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TAGS: Oğuz, Güzelyurt, hayvan üreticilERİ
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