Oğuz: Halkımıza teşekkür ederiz, tehlike devam ediyor…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Merinlik’te başlayan ve binlerce dönümün kül olmasına neden olan yangının 6. gününde mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Haber Kıbrıs’a özel bir açıklama yapan Oğuz ülkemizin bu zor günlerinde vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde aynı amaç için ellerinden geleni yapmalarından ötürü mutluluk duyyduğunu ifade etti.

Oğuz, yanan bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarının tamamen bilimsel verilerle hareket edilerek yapılacağını, toplumun çıkacak olan yangın raporunu beklemesini istedi.

Birlik ve beraberliğin bozulmaması yönünde çağrısını yineleyen Oğzuz, “Arada bazıları başarıyı kendisine mal etmeye çalışıyor ama bu halkın başarısıdır bu halk kenetlendi ve bu başarıya ulaşıldı” dedi.

Türkiye, Güney Kıbrıs ve İsrail’e yangınla mücadeledeki destelerinden ötürü teşekkür eden Oğuz, “Bölgede tehlike geçmedi. Ara ara alevlenmeler yaşanıyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Soğutma çalışmaları 10 gün sürecek” dedi.

Bu habere tepkiniz:



26/06/2022 13:00