Oğuz: Harnup sektörü geliştirilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, harnubun ekonomik değerine işaret ederek, harnup sektörünün geliştirileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün Gazimağusa’da bulunan Terra Carob Industry Ltd.’e ait harnup fabrikası ve Boğaz Binboğa Harnup fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Oğuz, Terra Carob Industry Ltd.’te Selen Necat’la bir araya geldi. Görüşmede, harnup sektöründe yaşanan sıkıntılar ele alınarak, sektörün gelişmesi ve daha iyi değerlendirmesi konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Boğaz Binboğa Harnup Fabrikası’nda da temaslarda bulunan Bakan Oğuz, Binboğa Yem Fabrikası Müdürü Nevzat, Nevzat ve Koopbank İştirakler Koordinatörü Orhan Kürşat’la görüştü. Bakanlık yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede, harnup üretimi ve harnubun yurtiçinde tüketimi ile yurtdışına pazarlanması konuları ele alındı.

Bakan Oğuz, önümüzdeki dönemde bakanlığa bağlı ilgili daireler tarafından tarıma elverişli ve elverişsiz arazilerde ülkemize adapte olmuş harnubun dikimi, bakımı (aşılama, budama) konusunda eğitimler ve uygulamalar yapılacağı bilgisini paylaştı.

Bakan Oğuz, harnubun ekonomik değerine işaret ederek, harnup ağacı dikiminin teşvik edildiğini, mevcut harnup ağaçlarının da korunması yönünde harekete geçtiklerini ve eğitimlere başlanacağını belirtti.

Bakan Oğuz, harnubun gerçek değerinden yurt dışına pazarlanması yönündeki çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

18/10/2019 16:34