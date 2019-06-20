Oğuz: İmkanlar çerçevesinde teşviklendirme yapacağız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tüm sektörlere bir bütün olarak baktıklarını ve imkânlar çerçevesinde, teşviklendirme yapmak durumunda olduklarını söyledi. Bakan Oğuz, ülkedeki birliklerle ve tarım etkileyen tüm sektörlerle işbirliği içinde diyalog yürütüleceğini de kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği’ni kabul etti.

HALKSEVEN: “SORUNLARI BİRLİKTE ÇALIŞARAK ÇÖZMEK İSTERİZ”

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Bakan Oğuz’a yeni göreviyle ilgili hayırlısı olsun temennisinde bulundu.

Halkseven, yıllardan beri süregelen birtakım sıkıntıları bulunduğunu söyleyerek, “Önümüzdeki süreçte, bu sorunları birlikte çalışarak çözmek isteriz” dedi.

Halkseven üretimde girdi maliyetlerinin yükseldiğini, desteklerin cüzi miktarda kaldığını anlatarak tohumluk patates ve patateslerin depolanması konusundaki bazı taleplerini Bakan Oğuz’a iletti.

OĞUZ: “PATATES TARIMDA BAŞROL OYUNCUSU OLDU”

Bakan Oğuz, patatesin son bir yıl içinde ülke gündeminin ilk sırasında yer aldığını ve adeta başrol oyuncusu olduğunu söyleyerek, “Bazıları bu ülkede patatesin ne kadar değerli olduğunu gördü. Bazıları patatesin fiyatını bilmiyordu; yüksek olduğu için öğrendi. Tarımda başrol oyuncusu oldu. Hepimizi etkiledi. Meclis kürsüsünden vekiller olarak bunu eleştirdik; tüketici, halk, üretici de eleştirdi. Eleştirmeyen kesimler vardı ki onlar da bu durumdan yarar görenlerdi” dedi.

Oğuz, birlik ve kooperatifle sıkı işbirliği içinde olacaklarını belirterek, “Bütün birliklerle, tarım etkileyen tüm sektörlerle işbirliği içinde diyalog yürütülmesi taraftarıyız. Geldiğimiz günden bazı sorunlar vardı. Arpa, süt fiyatının belirlenmesi, un fiyatı gibi konularda diyalog içerisinde hareket ettik” diye konuştu.

“SEKTÖRLERE BİR BÜTÜN OLARAK BAKIYORUZ”

Tüm çalışmalarda öncelikle halkı düşündüklerini anlatan Oğuz şöyle devam etti:

“Siz, bu ülke için, halkımız için üretim yapıyorsunuz. Biz de halkımız için buradayız. Amacımız, bu ülkenin hem yaşanabilir olması hem ekonomik değer olarak insanların alım gücünün yüksek tutulması. Bunu yaparken bir tarafı öldürmemek lazım. Onu da teşvik etmek, yaşatmak lazım. Siz, hem üretici hem tüketicisiniz. Bugün patates üreticisisiniz ama karpuzda, hellimde tüketici durumundasınız. O nedenle sektörlere bir bütün olarak bakıyoruz. Biz, elimizdeki imkanlar çerçevesinde, hatta bunu zorlayarak teşviklendirmeyi yapmak durumundayız. Sorunlarınızı değerlendireceğiz.”

“TÜK’Ü YAŞATACAĞIZ”

Kooperatifleri yaşatmak durumunda olduklarını, kooperatiflerin zaman içerisinde sayılarının azaldığını, pek çoğunun battığını aktaran Oğuz, “Şu anda kooperatif dediğinizde insanlar iyi bakmıyor. Bu algıyı da değiştirmek gerekiyor. Kooperatifleşme paylaşımdır, güçtür, üretime sarılmadır, tüketiciyi de korumadır. Kooperatif dengedir; tıpkı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) gibi. TÜK’ün piyasada hangi alanda yetkisi varsa bunu genişleteceğiz, yaşatacağız ve yetkilerini devretmeyeceğiz” dedi.