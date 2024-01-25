Oğuz: İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nüfusu muteber kabul etmeliyiz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, güncel siyaset ve nüfus tartışmalarını değerlendirdi

Erçin Şahmaran’a konuşan Oğuz, “ İstatistik Kurumu, simülasyon çalışmasıyla bir rakam açıkladı. Kabul etmeyenler var. Sokaktaki duruma göre yorum yapanlar var. İstatistik Kurumu’nun verilerini muteber kabul etmek durumundayız” dedi

Adrese dayalı veri sistemi projesinin kısa zamanda hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Oğuz, insanların kabul edeceği bir veriye ulaşmanın şart olduğunu ifade etti.

Dursun Oğuz, nüfusun planlama için de gerekli olduğunu sözlerine ekledi

UBP ve Hükümet içi tartışmalarla ilgili de Oğuz, “ Parti içinden konuşmalar dışarı yansıyor. Yetki Genel Başkan ve Başbakandadır. Önce onunla konuşmak lazımdır. Bazen dedikodular dışarı yansıyor. Partinin, hükümetin ve ülkenin istikrara ihtiyacı var. Bunu kabullenmek lazım” dedi.