Oğuz: İsteğim mevcut kadroların KHK tarafından doldurulmasıdır

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen genel kurulda söz alan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İhale Yasası’nın Meclis’te olduğunu, elzem bir yasa olduğunu ifade ederek, tüm siyasi partilerin de bu yönde görüş taşıdığını kaydetti.

Oğuz, kiralamalarda belli şartlar, öncelik hakkı gibi şartların getirilebileceğini, bu konularda koalisyonlarda da bazı anlaşmaların olabileceğini, kiralarla ilgili yasalar olduğunu ifade ederek, söz konusu kiralamanın şekline bakacağını, bu konuda hukuksal bir sıkıntı varsa araştıracağını ve bilgiye getireceğini söyledi.

Oğuz, bu konularda karşılıklı suçlamalara girmeyeceğini, çünkü bir koalisyonda her işlemin her kiralamanın diğer ortağın bilgisinde olamayabileceğini kaydetti.

Bakan Oğuz, istihdamlar ile ilgili bir soruya da, istediğinin, mevcut kadroların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulması olduğunu, çünkü geçici alımlar bile yapılsa insanların bir beklenti içine girdiğini, bunun da doğru olmadığını ifade etti.

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07/01/2021 18:01