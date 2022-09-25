Oğuz, “İtfaiye Haftası” nedeniyle mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 25 Eylül-1 Ekim “İtfaiye Haftası” nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında, İtfaiye Haftası’nın Polis Genel Müdürlüğü tarafından ülkede ilk kez kutlanacağını belirterek, İtfaiye Müdürlüğü personelini kutladı.

Oğuz mesajında şunları kaydetti:

“İtfaiye birçok riski beraberinde taşıyan, itfaiyecilik ise büyük sorumlulukları olan bir meslektir. Her türlü felaket durumunda ve acil olayda hayatlarını tehlikeye atarak, 7/24 çalışma koşulları ile hizmet veren itfaiye personellerimizin zor şartlarda verdikleri mücadele ile kutsal bir vazife ifa etmektedirler. Ülkemizde Polis Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez kutlanacak olan İtfaiye Haftası dolayısı ile İtfaiye Müdürlüğü personellerimizi bu anlamlı günlerinde kutlarız. Son yıllarda ülke genelinde çıkan yangınlarda (Orman yangınlarında) hiç düşünmeden canını ortaya koyarak, özverili çalışmaları yanında fedakârlıklarla vatandaşlarımızın ve canlıların yardımına koşarak, omuz omuza verdikleri mücadeleden dolayı itfaiye personellerimize teşekkür eder, bu anlamlı haftalarını kutlarım.”

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25/09/2022 18:20