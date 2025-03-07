İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlıkta görev yapan kadın personeli kutlayarak, çiçek takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "kadınların toplumsal hayattaki ve çalışma yaşamındaki önemli rolüne" vurgu yapan Oğuz, kadınların hak ettikleri değeri görmeleri gerektiğini belirtti.

Oğuz, “Kadınlarımızın fedakârlıkları, özverileri ve çalışkanlıkları her alanda bizlere ilham veriyor. Emeğiyle topluma katkı sağlayan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

- Oğuz'un mesajı...

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ise, kadınların güçlü ve huzurlu bir geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Kadınların, aile birliğinin ve toplumsal dayanışmanın temel taşı olduğunu belirten Bakan Oğuz, onların emeği, sevgisi ve fedakârlığının daha güçlü bir geleceğin inşasında ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

"Kadınların her alandaki başarılarını ve katkılarını hatırlamanın önemine" dikkat çeken Oğuz, hükümet olarak kadınların hak ettikleri değeri görmesi ve eşit şartlarda yer alması için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Oğuz, mesajında özellikle şehit ve gazilerin annelerine de değinerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.