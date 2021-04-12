Oğuz: Kamu giderleri açısından bazı tedbirleri almak durumunda kaldık

Oğuz, kamu giderleri açısından bazı tedbirleri almak durumunda kaldıklarını anlattı.

ads ads ads ads
12/04/2021

ads
ads
Oğuz: Kamu giderleri açısından bazı tedbirleri almak durumunda kaldık

 Maliye Bakanı Dursun Oğuz Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe konusunda bilgi verdi. Kamu çalışanlarının maaşlarına göz diken bir duruşları olmadığını anlatan Oğuz, kamu giderleri açısından bazı tedbirleri almak durumunda kaldıklarını anlattı.

Eylemcilerin açıklamalarına değinen Oğuz, bu aydan itibaren ilgili tutarın maaşlara yansıtılmaya başlayacağını anlattı, temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfır olduğunu dile getirdi.

Oğuz eylemcilerle yaptıkları görüşmede, bu zor şartlarda, devletin gelir getirici dairelerinde grev yapılırsa bütçenin zafiyete uğrayacağını söylediğini kaydetti.

Topladıkları paralarla ödemeleri yaptıklarını dile getiren Oğuz, grev için “Hak mıdır? Haktır” dedi. Oğuz, ancak eğer gelir getirici  dairelerde grev olması halinde bütçenin gelirlerinin daha da fazla zarar göreceğini anlattı.

12/04/2021 16:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: dursun oğuz
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.