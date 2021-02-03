Oğuz: Kapanma süresi uzarsa başka tedbirler konuşulacak

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bugün Başbakan Ersan Saner’in açıkladığı ekonomik paketin önümüzdeki 2 hafta için olduğunu, kapanma süresi uzarsa başka tedbirlerin alınmasının gerekeceğini vurguladı. Dursun Oğuz, söz konusu ekonomik önlemler paketiyle, Mart 2020’den beri kapalı olan sektörler yanında son dönemde kapatılan sektörlere de ödeme yapılacağını kaydetti.

Dursun Oğuz, Haber Kıbrıs WEB TV'de yayınlanan "Markaj" programına katıldı ve Ali Batıray'ın sorularını yanıtladı. Oğuz, bugün açıklanan ekonomik destek paketiyle ilgili ayrıntılar verdi.

"2020 yılından kalan ödemeler tamamlanacak"

2020 yılından kalan 1500 ve 2 bin TL desteklerin 5 Şubat'a kadar ödeneceğini belirten Oğuz, devlet çalışanlarına hayat pahalılığının 3 aylığına verilmemesiyle kaynak yaratıldığını ve 2020 yılı için devletin mükellefiyetleri tamamlanmış olacağını kaydetti.

Dursun Oğuz, daha önce işverene ödenen bu yardımların, çalışanlara aktarılmadığı yönünde şikayetler geldiği için bir düzenleme yapıldığını ve artık yardımların direkt çalışana ödeneceğini söyledi.

"Sigortalı sayısında artış"

Sigorta prim desteklerinin Haziran 2021'e kadar devam edeceğine vurgu yapan Durdun Oğuz, "Bu rakam 30 milyon TL’den 35 milyon TL’ye yükseldi. Sigortalı sayısında artış olmasından dolayı rakam arttı ve iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu çalışma önümüzdeki 2 hafta içindir"

Şu an halen kapalı olan sektörler yanında son dönemde kapatılan sektörlere de ödeme yapılacağına dikkat çeken Oğuz, "Bu çalışma önümüzdeki 2 hafta içindir, kapanma süresi uzarsa başka tedbirlerin alınması gerekecek" diye konuştu.

"Geliri olmayanlara desteğe devam"

Sosyal Yardım Dairesi'ne hiçbir geliri olmayan, günübirlik çalışan 1000 kişinin müracaatta bulunduğunu aktaran Oğuz, bu kişilerin alacağı desteğe yüzde 25 artış yapıldığını söyledi. 3 ay boyunca şubat- mart- nisan aylarında bekar olan kişiler için 900 TL olan katkının 1125 TL’ye, evli olanlar için olan 1200 TL olan katkıyı de 1500 TL’ye çıkardıklarını ifade eden Dursun Oğuz, “Yüzde 25 artış oldu, çok para değil ancak ülke koşullarına göre harekete edildi" dedi

"Düşük gelir gurubuna destek"

Düşük gelir gurubuna destek amacıyla düzenlemeler yapıldığını anlatan Oğuz, "Sosyal Yardım alanlara hayat pahalılığı ödeneğine ek yüzde 15 de Covid-19 katkısı verilecek. Engellilere de hayat pahalılığı ödeneği yanında yüzde 10 katkı sağlanacak" dedi.

"Turizm taşımacılarını da düşündük"

Dursun Oğuz, turizmin kapalı olmasından dolayı turizm taşımacılarının mağdur olduğunu, verilen bin 500 TL desteğin ise yeterli olmadığını bu nedenle onlara da katkı yapılacağını vurguladı.

"Borcu yoktur yazısı istenmeyecek"

Dursun Oğuz, 2021 yılında daha önce açıklanan kredi paketlerinden yararlanamamış, turizm taşımacıları için 15 milyon TL ve diğer küçük esnaf, tarım ve hayvancı için 105 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL tutarında yeni bir kredi paketi uygulamaya konulacağını kaydetti.

Söz konusu kredilerin bir yıl ödemesiz 4 yıl vadeli ve yüzde 15 faiz oranı ile kullandırılacağını belirten Oğuz, bu krediler için “sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcu yoktur belgesi” aranmayacağını vurguladı.

"20 bin TL'ye kadar kira kredisi verilecek"

Kiralar için bir nebze olsun katkı yapmak istediklerini ve kira kontratı ibraz edebilenler için düzenleme yapıldığını anlatan Oğuz, "Kontratı olanlara 20 bin TL'ye kadar kira kredisi verilmesi için adım atıldı” dedi. Oğuz, kira stopajında TL’ye indirim, dövize yüksek uygulamasının ise devam ettiğini söyledi.

"Vakıflar İdaresi indirim yapacak"

Vakıflar İdaresi tarafından konutlar ve bazı istisnalar hariç işyerleri kira bedellerinde indirim yapılacağını belirten Oğuz, 2021 yılına yönelik olarak her ay düzenli ödenmesi kaydıyla Vakıflar İdaresi kiracılarına yüzde 25 indirim yapılacağını kaydetti.

"Kapanma süresi uzarsa başka tedbirler konuşulacak"

İlk kapanma gibi uzun bir süreyi ülkenin kaldıramayacağını aktaran Oğuz, "Paketler genelde 3 ay üzerinden hazırlandı. Kapanma süresi uzarsa başka tedbirler konuşulacak" diye konuştu.

"Sağlık ve ekonomi birlikte yürümeli"

Halkın sağlık ve ekonomi konusunda bölündüğüne işaret eden Oğuz, "En başta sağlık gelir ancak ekonomi de önemlidir. İkisinin yürümesi için toplumsal seferberlik önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Para olsa bile aşıya ulaşılamıyor"

Aşı sayısının artmasıyla daha iyi bir noktaya gelineceğini belirten Oğuz, "Aşı bir nebze olsun kurtuluştur. Aşıyla ilgili kaynak yaratılsa ve satın alınmaya çalışılsa bile yeni bir piyasa oluştuğundan dolayı aşıya ulaşmakta sorun yaşanıyor. Güvenli aşıyı tedarik etmek lazım. Dünyadaki duruma bakılarak eleştiri yapılmalı” dedi.

"Tarıma destek verilecek"

Dursun Oğuz, pandemi nedeniyle tarımsal ve hayvansal alanlarda yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla Tarım Bakanlığı ve bağlı kuruluşların kullanımına 40 milyon TL Covid desteği verileceğini belirtti. Oğuz, narenciye ve hellimle ilgili çalışmaların sürdüğünü bu sektörlerin durdurulamayacağını ifade etti.

"Kilovat başına 25 kuruş elektrik desteği yapılacak"

Elektrik desteği yapılacağını da anlatan Dursun Oğuz, 2020 yılında kilovat başına 25 kuruş olarak uygulanan elektrik desteğinin 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında da tarım, sanayi, restoran, üniversite ve otellerde devam ettirileceğini söyledi.

"Karantinaya girenlere ödenek"

Dursun Oğuz, Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında Covid -19 pozitif temaslılarının karantinada kaldıkları sürelere karşılık, karantina ödeneği verilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirildiğini kaydetti.

"Toplu taşımada denetim zor"

Dursun Oğuz, toplu taşımalarla ilgili denetimin zor olması ve sağlık açısından riskli olmasından dolayı devletin denetimi altındaki toplu taşımacılara izin verildiğini vurguladı.

"Burslarla ilgili görüşme yapılacak"

Üniversite öğrencilerinin üç aydan beridir burslarının ödenmediğiyle ilgili şikayetleriyle ilgileneceğini söyleyen Dursun Oğuz, “Burs miktarı yükselecek mi?” sorusuna karşılık, bütçenin yeni geçtiğini ve burslarla ilgili görüşmelerin başlayacağını kaydetti. Oğuz, asgari ücretle ilgili soruya karşılık ise tarafların yeniden bir araya geleceğini, görüşmelerin yapılacağını söyledi.

"Öğrencilerin karantina ücretini devlet ödüyor"

Ülkeye az sayıda da olsa öğrenci geldiğini ancak uçuş noktalarının artırılmasıyla daha fazla öğrenci gelebileceğini anlatan Dursun Oğuz, karantina ücretini devletin ödeyeceğini, bu konuda kaynak ayrıldığını ancak vakalarla ilgili son durumu görmek gerektiğini vurguladı.

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03/02/2021 19:20