Oğuz: Karantina otellerinden geri çekilen hemşireler de sisteme dahil edilecek

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar sonrasında sokağa çıkma yasağını 7 gün daha uzattıklarını anımsatarak, "Sağlık konusunda adımlar atılıyor. 43 Hemşire ve 10 doktor sağlık sistemine dahil ediliyor" dedi.

Dursun Oğuz, Haber Kıbrıs WEB TV'de yayınlanan "Markaj" programına katıldı ve Ali Batıray'ın sorularını yanıtladı.

"Devlet, karantina otellerine artık güvenlik görevlisi ve hemşire görevlendirmeyecek”

Karantina oteli olarak hizmet veren otellerde artık devletin görevlendirdiği güvenlik görevlisi ve hemşire yer almayacağını belirten Dursun Oğuz, otel işletmecileriyle yapılan toplantıda böyle bir karar alındığını, işletmecilerin bu konuda bir özveride bulunduğunu söyledi.

Zaten otellerin kendilerinin güvenlik görevlileri olduğunu ve güvenlik harcamasını kendilerinin karşılaması konusunda düzenleme yapıldığını anlatan Oğuz, aynı şekilde kamu görevlisi hemşirelerinde artık otellerde görev yapmayacağını belirtti.

Karantina otellerinde güvenlik görevlisi ve hemşire atanmamasının tasarruf amaçlı olduğunu kaydeden Dursun Oğuz, artık otellerde görev yapmayacak olan hemşirelerin de sağlık sistemine dahil edildiğini vurguladı. Dursun, söz konusu kararları, Sağlık Bakanlığıyla ilgili istişare içinde aldıklarını söyledi.

"İlçeler arasında geçişler durduruldu"

İlçeler arasında çok özel durumlar dışında geçişlerin durdurulduğunu ve gitmek zorunda olanlar için PCR testi istendiğini da aktaran Oğuz, kent içinde bazı kişilerin en yakınındaki market, kasap, eczaneye gitmek yerine en uzak noktalara gitmek istediğinin, bunun da yollarda yoğunluğa neden olduğunu belirtti. Dursun Oğuz, vatandaşları kurallara uymaya çağırdı.

"Yerel yönetimlere denetleme yetkisi verildi"

Bakanlar Kurulundan alınan karar neticesinde yerel yönetimlere denetleme yetkisi verildiğini belirten Oğuz, "İlçe emniyet kurulların denetim ve ceza konusunda daha aktif olacak.

Arzu edilen vatandaşlarımızın kurallara uymasıdır ve ihlal, suistimal etmemesidir” dedi.

"9 Şubatta yeniden bir değerlendirme yapılacak"

Sokağa çıkma yasağının amacının, vatandaşın hareket kabiliyetini kısıtlamak ve bulaşın önünü almak için olduğuna işaret eden Oğuz, "Hastanelerde yük artmıştır. Bu nedenle duyarlı olunmalı, kurallara uyulmalıdır. Mesele kapanma süresi içinde vatandaşların pikniğe gittiği görmüştür, bu kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi. Oğuz, sokağa çıkma yasağıyla ilgili 9 Şubatta yeniden bir değerlendirme yapılacağını anımsattı.

Bu habere tepkiniz:



03/02/2021 20:22