Oğuz: Keşke herkes KKTC’ye sahip çıkma noktasında o yemine sadık kalsa

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin bugün mecliste, ‘Yeni hükümetin sorun çözme kabiliyeti’ başlıklı konuşmasında “Bu azınlık hükümeti KKTC’yi yönetme görevini Ankara’ya havale ve delege etmiş durumdadır” diye konuşmasının ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz yanıt verdi.

Oğuz, yeminine sonuna kadar sadık olduğunu belirterek “Keşke herkes KKTC’ye sahip çıkma noktasında o yemine sadık kalsa” dedi.

“MAAŞLARLA İLGİLİ DESTEK TALEBİNİ BİZ YAPTIK”

Maaşlarla ilgili destek alınması konusunda, Türkiye’ye bu talebi kendilerinin yaptığını kaydetti, pandemi nedeniyle sadece KKTC değil dünyadaki krize işaret etti.

Pandemi nedeniyle yapılan ödemelere ve sektörlerin yaşadığı krize değinen Oğuz “Bütçede yaşanan farkı nasıl kapatacaktık?” diye sordu.

Şahali’nin yerinden söz alarak “13. maaşlar hakkında sorun olmadığı konusunda Eylül ayında sizin kabinenizde bulunan bir bakan sorun açıklama yapmıştı. Ne oldu da bu sorun oluştu?” demesi üzerine Oğuz, süreç içerisinde devletin ihtiyaç ve masraflarının arttığını kaydetti.

Covid 19 salgınının ne kadar süreceğinin hâlâ belirsiz olduğunu, desteklerin devam etmesi gerektiğini dile getiren Oğuz, bununla ilgili çalışma yaptıklarını dile getirdi.

“İHTİYAÇ OLURSA YENİDEN TC’YE BAŞVURULABİLİR”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, öğrencilerin gelmesiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı ve Covidin verdiği tahribatın hala kestirilemediğini, ihtiyaç olması halinde yeniden Türkiye Cumhuriyeti’ne başvurulabileceğini kaydetti.

Oğuz, Türkiye ile ekonomik iş birliğini oraya bağlanmış gibi algılamanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

“13. MAAŞ LÜTUF REKLAM OLARAK KULLANMAK DOĞRU DEĞİL”

“13. maaşı ödemek bir lütuf değil, bunu reklam olarak kullanmak da doğru değil” diyen Oğuz, 2021’de yeniden protokol imzalanacağını anlattı.

“800 MİLYON TL’NİN NERELERE HARCANACAĞI BU GECE AÇIKLANACAK”

Oğuz, Şahali’nin (Türkiye’nin vereceği) 800 milyon TL’nin nerelere harcanacağı konusunda sorusu üzerine, bu gece bununla ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

Bu hükümetin ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına kurulduğunu dile getiren Oğuz, hükümetin sorumluluklarını yerine getireceğini kaydetti.

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24/12/2020 13:47