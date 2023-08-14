Oğuz: Kıbrıs Türk basını büyük bir değerini yitirdi

İçişleri Bakanı Oğuz duayen gazeteci yazar Süleyman Ergüçlü’nün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Oğuz, hayatını kaybeden duayen gazeteci yazar Süleyman Ergüçlü için yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi;

‘’Kıbrıs Türk basın tarihinin önemli ve sembol isimlerinden biri olan Sayın Süleyman Ergüçlü’nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Ergüçlü Kıbrıs Türk basınına damgasını vurmuş, sosyal yönü güçlü bir isimdi. Kıbrıs Türk basını önemli bir değerini yitirmiştir. Ergüçlü’nün Kıbrıs Türk basınına kazandırdığı değerlere her daim sahip çıkacak ve hiç bir zaman unutulmayacaktır. Kıbrıs Türk halkının kalbinde önemli yer etmiş Ergüçlü’ye Allahtan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum.



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