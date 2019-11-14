Oğuz: Kıbrıs Türk halkının mücadelesi KKTC’nin yolunu açtı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının adada uzun yıllar sürdürdüğü varoluş mücadelesinin, KKTC’nin kurulmasına giden yolu açtığı kaydetti.

Bakan Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü, gururla ve coşkuyla kutladıklaırnı belirtti.

Oğuz, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajında şunları ifade etti:

“Kıbrıs Türk halkı, KKTC’nin bugün bulunduğu noktadan daha ilerilere taşınması için tüm zorluklara ve ambargolara rağmen kurmuş olduğu cumhuriyette, canla başla uğraşmakta, dünyada sesinin daha çok duyulması için çalışmaktadır.

Bu anlamlı günde başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım.”

14/11/2019 19:07