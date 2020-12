Oğuz Köse: Mücadelemiz kesintisiz devam edecek

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantinada görevli hemşire Oğuz Köse , sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak aslı astarı olmayan haberlerle biz sağlık çalışanlarının moralinin bozulmamasını istedi.

Köse paylaşımında “Her zaman EKSİKTİK, şu anda daha eksik kadrolarla mücadeleye devam ediyoruz, Günlük çalışma saatlerimiz 17 saatleri aşmış durumda. Ama unutmayalım ki biz HEMSİREYİZ ve hastalıklara karşı nasıl mücadele edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Üzülsek de morallerimizi bozmadan motivasyonumuzu kaybetmeden mesleki inancımız ve bilincimizle en üst performasnla mücadelemizin kesintisiz devam edeceğinden kimsenin ASLA VE KUŞKUSU OLMASIN.” İfadelerini kullandı

CAMİA OLARAK COK ÜZÜGÜNÜZ!



Kamuoyunda ve bir takım haber sitelerinde camiamıza karşı yapılan anlam veremediğimiz, gerçeklerden uzak haberler bizleri daha da üzmektedir.

En çok morale ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde lütfen aslı astarı olmayan haberlerle biz sağlık çalışanlarının bozuk olan moral durumunu daha da bozmayınız .

Biz de insanız!!

Biz de herkes gibi etten kemikten YARATILMIŞIZ,

Camiamızdaki tüm Meslektaşlarım her birimiz, alanlarında KORKUSUZ birer kahraman olduğunu bitmek bilmeyen bir savaş gibi, Covid 19 ile mücadelede en ön saflarda yer alarak ıspatlamışızdır.

Son bir kaç haftadır Covid 19 kabusu camiamızın üzerine karabasan gibi çökmüs durumdadır,

Gün geçmiyor ki bir meslek arkadaşımız ve veya diğer meslek guruplarında bulunan dostlarımız Covid 19 virüsü ile enfekte olmasın.

Değerli halkımız,

Covid 19 a karşı mücadelemizde 10. ayımıza girdik,

Bizler her zaman olduğu gibi önce vatandaşımızın sağlığını ön planda tutarak gece- gündüz, bayram-seyran,ve yılbaşı demeden günün yirmi dört saati hastalarımıza şifa dağıtmak için kahramanca mücadelemize devam ediyoruz . Bu mücadele; korkmadan, bıkmadan, usanmadan bir adım dahi geri adım atmadan da devam edecektir.

Şu an iki can dostum ve bir hemşire meslektaşımızın Covid 19 virüsü ile enfekte olduğunu üzülerek ögrendik ve tüm Camia olarak çok üzgünüz..

Covid 19 virüsü ile enfekte olmuş Tüm CAN DOSTLARIMA ACİL ŞİFALAR DİLERKEN,

Temasli olarak hotellerde karantinada bulunan diğer meslek arkadaşlarım ve ailelerini de saglikli bir şekilde aramizda görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır.

Degerli Meslek Arkadaşlarım ve Kıymetlı Halkımız,

Sizlerde cok iyi biliyorsunuz ki biz sağlık çalısanları hiç bir zaman tam kadro çalışamadık,

Her zaman EKSİKTİK, şu anda daha eksik kadrolarla mücadeleye devam ediyoruz,

Günlük çalışma saatlerimiz 17 saatleri aşmış durumda.

Ama unutmayalım ki biz HEMSİREYİZ ve hastalıklara karşı nasıl mücadele edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Üzülsek de morallerimizi bozmadan motivasyonumuzu kaybetmeden mesleki inancımız ve bilincimizle en üst performasnla mücadelemizin kesintisiz devam edeceğinden kimsenin ASLA VE KUŞKUSU OLMASIN.

Şu anki en büyük ve en içten Duamız; enfekte olan arkadaşlarımızın, ailelerinin ve diğer meslek grubundaki arkadaşlarımızın erken zamanda iyileşip sağlıklı bir şekilde aramıza geri dönmesi içindir.

Halkımızdan ricamız ise;

Bizim için zorlu olan bu süreci daha da zor hale getirmemek için, Korunma kurallarını CİDDİYETLE dikkate almanız ki bu zor süreci atlatabilip el birliği ile, hem bizler hem sizler güzel günlere kavuşabilelim.

Aksini düşünmek bile istemiyorum..

Saygılarımla

Oğuz Köse

Bu habere tepkiniz:



27/12/2020 18:20