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Oğuz, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti üyelerini kabul etti

Heyet, cemiyetin yürütmekte olduğu projelerle ilgili Oğuz’u bilgilendirdi.

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10/10/2019

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Oğuz, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti üyelerini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti üyelerini kabul etti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Robin Snape, Damla Beton, Çiğdem Çağlar ve Meryem Özkan’dan oluşan heyet, cemiyetin yürütmekte olduğu projelerle ilgili Oğuz’u bilgilendirdi.

Ayrıca üyeler, 21-22 Kasım tarihleri arasında yer alacak olan Küçük Ölçekli Balıkçılık İçin Ortak Yönetim Çalıştayı hakkında bilgi vererek, Oğuz’u çalıştaya davet etti.

10/10/2019 16:32
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TAGS: Oğuz, Kuzey, HABER, KIBRIS, Kıbrıs, Kaplumbağaları, Koruma, Cemiyeti, üyelerini, kabul, etti
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