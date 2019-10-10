Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Robin Snape, Damla Beton, Çiğdem Çağlar ve Meryem Özkan’dan oluşan heyet, cemiyetin yürütmekte olduğu projelerle ilgili Oğuz’u bilgilendirdi.

Ayrıca üyeler, 21-22 Kasım tarihleri arasında yer alacak olan Küçük Ölçekli Balıkçılık İçin Ortak Yönetim Çalıştayı hakkında bilgi vererek, Oğuz’u çalıştaya davet etti.

10/10/2019 16:32