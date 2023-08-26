Oğuz Limassol’da Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Limassol’da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan saldırıyı kınayarak, Rum yetkililerinin bir an önce sorumlular hakkında gereğini yapması için çağrıda bulundu.

Oğuz, “Her iki ülkede dini özgürlüklerde ve ibadetlerde çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara, kutsal mekanlara, ibadet yerlerine ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durum ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle her iki toplum karşılıklı olarak, dinlere ve kültürlere saygı duymalıdır.” dedi.

Oğuz açıklamasında Müslümanlar için ibadet yeri olan camiye yapılan saldırının tüm Müslüman alemine yapılmış bir saldırı olduğunun altını çizerek, tüm dünyada ibadet yerlerinin kutsal yer olarak korunduğunu ve saygı duyulması gerektiğini hatırlatarak, birkaç kendini bilmez kişi tarafından yapılan insanlık dışı saldırının affedilir olmadığını vurguladı



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