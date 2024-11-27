Oğuz: Memurlarımız ülke gözetmeksizin sorgulama yapıyor…

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Haber Kıbrıs Web TV’de Çilem Dağıstanlı’nın hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programına konuk oldu.

Ülkeye girişlerde muhaceret memurlarının sıkı bir denetim uyguladığına dikkat çeken Oğuz 1 Ocak-22 Kasım 2024 tarihleri içerisinde 5 bin 188 kişinin ülkeye alınmadığını açıkladı.

Dursun Oğuz şöyle konutu: “INAD yolcu dediğimiz bir şey var. Tüm izinleri tamam olan yolcu ülkemize geldiğinde muhaceret memurumuz bir değerlendirme yapıyor. Geliş amacı sorgulanıyor, bu amaca uygun olup olmadığını soruyor. Eğer kriterlere uymuyorsa ülkeye girişine izin verilmiyor.

Ülkeye girişi uygun görülmeyen kişiler bu şekilde engelleniyor. 2024 yılı içerisinde 5 bin 188 kişi muhaceret memurları tarafından ülkeye alınmadı.

Muhaceret memurlarımın hiçbir ülke ayrımı yapmadan bu sorgulamayı yapıyor. Geliş amacına uygun olmayan kişiler, bu ülke için sorun yarabileceği için ülkeye girişlerine izin verilmiyor.”