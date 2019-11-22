Oğuz, Miroğlu ile Özgür’ün ölüm yıl dönümleri nedeniyle anma mesajı yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Salih Miroğlu ile Özker Özgür’ün ölüm yıl dönümleri nedeniyle anma mesajı yayımladı

Bakan Oğuz mesajında, “Kıbrıs Türk halkına başta siyaset olmak üzere, pek çok alanda büyük katkılarda bulunan ve bugün aramızda olmayan iki değerli insanımızı anıyoruz.”dedi.

Oğuz, Ulusal Birlik Partisi’nin eski Genel Sekreteri Salih Miroğlu’nun, halk arasında sevilen, sayılan biri olarak ülkesine, halkına ve partisine milletvekili ve bakan olarak değerli hizmetler verdiğini kaydederek “Siyasetteki hoşgörüsü ile hafızalarımıza yer etmiş olan Miroğlu, daha yapacak çok iş varken aramızdan erken ayrıldı.”dedi.

Oğuz, Kıbrıs Türk halkının bir diğer önemli siyasetçisi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özker Özgür’ün, ömrünü demokrasi, birliktelik ve Kıbrıs’ta barışa ulaşma mücadelesine adadığını ifade etti.

Oğuz mesajında şu ifadeleri kullandı:

”Siyasetin farklı kulvarlarında yol almış olsalar da, ülkelerini çok seven bu değerli iki isim, başta siyasi hayatımız olmak üzere, pek çok konunda Kıbrıs Türk halkının hayatına dokunarak yön verdi.

Siyasetin halk için yapıldığını unutmayan, farklı düşünceleri zenginlik olarak görüp, halkı hoşgörüyle kucaklayan bu değerli insanlarımızı ölüm yıldönümlerinde saygıyla ve rahmetle anıyoruz.”

22/11/2019 15:28