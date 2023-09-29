Oğuz: Nüfus sayımı konusunda Devlet Planlama Örgütü ile bir çalışmamız var

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede nüfusun bilinmemesi ile ilgili yapılan eleştirilere Haber Kıbrıs aracılığıyla yanıt verdi. Oğuz, “devletin kurumlarında yerel, yabancı nüfus ve öğrenci ile çalışma hayatındaki yabancı nüfusla ilgili veriler mevcut. Ancak asıl sorun bunların dışında ülkeye herhangi bir sebeple gelmiş ve geliş amacının dışında kalanlar var. Bu kıstastakiler bizim için ciddi bir sorun teşkil ediyor” diye konuştu.

Nüfus sayımı için çalışmalar sürüyor

Nüfus sayımı konusundaki soruyu da yanıtlayan Dursun Oğuz, ülkede yeni bir nüfus sayımı yapılmasıyla ilgili geçmiş yıllardan bu yana yapılan bir çalışmanın var olduğunu ancak, şu anda bu çalışmalar tamamlanmadığını anımsattı.

Dursun Oğuz, “Bizim özellikle nüfus sayımı konusunda Devlet Planlama Örgütü ile bir çalışmamız var. Özellikle mekansal adres belirleme dediğimiz projemiz var. 18 belediyemiz var. Beldiyeler özelinde mekansal adrese dayalı çalışmaların bitirilmesi gerekiyor. Şu anda maalesef sadece bir belediyemiz bu konudaki çalışmayı tamamlamıştır, 8 belediyemiz de bir yol kad etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sürdürdüğümüz bu projenin kısa sürede tamamlanmasıyla bu çerçevede de yeni nüfus sayımı yapılacağı zaman bununla ilgili daha net bilgilerin oluşması ve bundan sonra sorun yaşanmaması adına gerekli çalışmaların süratle tamamlanması gerekiyor. Bu konudaki hazırlık süreci çok uzadı, artık süratlenmek gerekiyor. Reform da yapıldığına göre, yeni oluşan belediyelerle iş birliği içerisinde bu çalışmaları tamamlayacağız. Ardından ise İstatistik Kurumu kendi planlamasına göre hükümetle de kararını vererek nüfus sayımı için gerekli çalışmaları tamamlayacak.” İfadelerini kullandı.