Oğuz, Nureddin Nebati ve Şahap Kavalcıoğlu ile görüştü

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28/12/2021

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Oğuz, Nureddin Nebati ve Şahap Kavalcıoğlu ile görüştü

Temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ilk olarak Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin  Nebati ile bir araya geldi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz daha sonra  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve diğer yetkililer eşlik etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un yarın sabah KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

 

28/12/2021 20:13
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TAGS: Oğuz, Nureddin Nebati ve Şahap Kavalcıoğlu ile görüştü
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