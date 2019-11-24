Oğuz: Öğretmen, çocuklarımızın kalbine, beynine ilmek ilmek işleyendir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sadece ders öğreten değil, insan yetiştiren ve hayatı öğreten öğretmenin toplumu geleceğe hazırlayan olduğunu belirtti.

Oğuz, “Öğretmen, vatanın, bayrağın anlamını kutsallığını çocuklarımızın kalbine,beynine ilmek ilmek işleyendir” dedi.

Dursun Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, tüm mesleklerin önemli ve değerli olduğunu ancak öğretmenlik mesleğinin hepsinden farklı yerde olduğunu kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, kutsal mesleklerini fedakarlıkla, sabırla ve hoşgörüyle yerine getiren öğretmenlerin geleceğin emanet edileceği çocukların ve gençlerin yetişmesine büyük katkı koyduğunu belirtti.

Oğuz, “Bu özel gün vesilesiyle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aramızda bulunmayan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anar, değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım” dedi.

24/11/2019 14:21