Oğuz: Olası hataların önüne geçilmesi adına gerekli önlemlerin alınacak

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs TV’de Eda Alisinanoğlu’nun sunduğu “Kıbrıs'ta Sabah” programına katılarak, ülkenin gündeminde yer alan önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dursun Oğuz, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bir bebeğin hayatını kaybetmesi ve altı bebeğin entübe edilmesi üzerine sağlık sektöründe alınması gereken önlemleri vurgularken, Meclis Başkanlığı seçimi krizi ve ekonomik duruma ilişkin de açıklamalar yaptı.

“OLASI HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ ADINA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINACAK”

Bakan Oğuz, hastanede yaşanan ve ülkeyi derinden sarsan olayın herkes için büyük üzüntü kaynağı olduğunu belirterek, “Bu tür olaylar olağan değildir ve hepimizi derinden etkiledi. Sağlık Bakanlığımız ve Başbakanımız konuyu yakından takip ediyor” dedi. Yenidoğan bölümünün prematüre bebekler için özel bir birim olduğunu vurgulayan Oğuz, bu bölümde çalışan personelin uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olduğunu, ancak olası hataların önüne geçilmesi adına gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

“İDARİ ANLAMDA BİR İHMAL VARSA, GEREKEN CEZAİ İŞLEMLER YAPILMALIDIR”

Açıklamasında olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirten Bakan Oğuz, ortada bir hata veya ihmal varsa, gereken kararı yargımız verecektir. İddialar mevcut, ancak kesin bir yargıya varmadan önce detaylı bir araştırma yapılması şarttır. Başbakanımızın da vurguladığı gibi, kamuoyunun vicdanında karşılık bulacak bir sonuca ulaşılması önemlidir. Eğer idari anlamda bir ihmal varsa, gereken cezai işlemler yapılmalıdır.” diyerek sorumluların belirlenmesi durumunda gerekli cezai işlemlerin yapılacağını vurguladı.

“UBP İÇİN MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLANDI, CTP’Yİ DE MECLİS’TE GÖRMEK İSTİYORUZ”

Meclis Başkanlığı seçim sürecine ilişkin konuşan Oğuz, sürecin Meclis İç Tüzüğü’ne uygun olarak yürütüldüğünü ancak 15 turluk bir oylama sürecinin yaşanmasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Oğuz, UBP olarak sürece ilişkin kendi içlerinde öz eleştiri yaptıklarını belirterek, “UBP için Meclis Başkanlığı seçimi sonuçlanmıştır. 26 kabul, 23 ret oyu ile Ziya Öztürkler Meclis Başkanı ilan edildi” dedi.

Pazartesi günü Meclisin yeniden açılacağını belirten Oğuz, “Biz pazartesi günü Meclise gideceğiz. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Meclis Genel Kurulu’nu açacak. Meclisimizin çalışması gerekiyor. Pazartesi Meclis’teyiz” açıklamasını yaptı ve CTP’yi de Meclis’te görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın bütçe açığını 17 milyar 618 milyon TL olarak açıkladığına da değinen Oğuz, Kovid-19 süreci sonrasında ülkelerin ekonomik dengeleri yeniden gözden geçirdiğini belirtti.

“ACİL İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINA ÖNCELİK VERECEĞİZ”

Oğuz, “2025 bütçesinde mali tedbirler alacağız, ancak acil ihtiyaçların karşılanmasına öncelik vereceğiz. Sağlık ve eğitim gibi acil ihtiyaçlar bütçede öncelikli olacak. Maliye Bakanlığımızın bütçeye ilişkin tedbirleri var. Ancak tedbir ne olursa olsun vatandaşın acil ihtiyaçları öncelik olacak. Başbakanımız bu ihtiyaçların sonuçlanması yönünde tüm bakanlıklara gereğini Bakanlar Kurulu toplantısında iletti. Biz başladığımız projeleri hükümet olarak bitirmek ve ülkemizin projelerden ötürü kazanım içerisinde olmasını istiyoruz. UBP her zaman yatırımlarda öncü olmuştur ve olmaya devam edecektir.” dedi.

“VATANDAŞA HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye'nin mali desteğinin önemine vurgu yapan Bakan Oğuz, hükümet olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, gerekli tedbirlerin alınacağını ve vatandaşa hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.