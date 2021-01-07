Oğuz: Önce sağlık ama ekonomi de olmazsa olmazımız

Maliye Bakanı Dursun Oğuz katıldığı katıldığını bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu.

Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “kapanabiliriz” açıklamasının ardından kendisinin ve Başbakan Ersan Saner’in Ali Pilli’yi aradığını belirterek, Pilli’nin “yanlış anlaşıldım” dediğini ve sonraki açıklamalarında bunu düzelttiğine dikkat çekti.

Oğuz “kapanmaya hazır değiliz” diyerek ekonomik durumu ortaya koyarak şöyle konuştu:

“ Önce sağlık ama ekonomi de olmazsa olmazımız. Daha önce kapandığımız zaman ekonomide büyük darbe aldık. Büyük maliyetler ödenerek karantina sistemi uygulamaya başladık. Sağlık alanında alınması gereken tedbirler bellidir. Bireysel tedbirleri de üst düzeyde almalıyız”.

Çalışanlara ödenen bin 500 ve 2 bin TL’lerin kasım sonu itibarıyla ödendiğini söyleyen Bakan Oğuz, “Bundan sonra hangi sektörlere nasıl bir katkı yapılacak bunla ilgili bir çalışma yapılıyor” dedi

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07/01/2021 12:50