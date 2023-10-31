Oğuz: Önemli olan art niyetli hatalar olmaması

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Genel Kurulu’nda Milletvekili Candan’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin konuşmasına yanıt verdi.

Oğuz, konuşma listesinde Şahali’nin sırasının farklı olmasından dolayı konuşma sırasında salonda olmadığını ancak öğrendiği anda geldiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, tarım arazilerinin kiralanmasına yönelik bilgiler vererek, geçen yıl 3 bin 324 kişinin devletten yıllık olarak tarımsal arazi kiraladığını, bu yıl rakam 3 bin 501 müracaat olduğunu kaydetti, bu devlet arazilerinin uygun kriterlere göre kiralandığını kaydetti.

Oğuz, bu konuda art niyetin olduğu izleniminin yaratılmasının hoş olmadığını söyleyerek, kendisinin Tarım Bakanlığı döneminde hayvancılık için yaptıklarının ortada olduğunu belirtti, biriyle ilgili mağduriyetin olması durumunda da çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Hataların olabileceğini ve bunların düzeltilebileceğini söyleyen Bakan, önemli olan “art niyetli hataların” olmaması olduğunun altını çizdi.

Oğuz, ortaya atılan söylemlerin halkı kutuplaştırdığını kaydederek, kriterlerin kendisine ait değil Komisyon’a ait olduğunu belirtti. Oğuz, “Çiftçinin, hayvancının partisi olmaz” ifadelerini kullandı.

Üretimin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Oğuz, hayvancıyı da çiftçiyi de bu süreçte desteklemeye çalıştıklarını söyledi.