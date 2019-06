Oğuz: ‘Oturup da kaderimize razı olacak değiliz’

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a konuk oldu..

İşte Bakan Oğuz’un açıklamalarında öne çıkanlar:

“Sorunları çözme anlamında iyi niyetliyiz. Üretici dostuyuz ama aynı zamanda tüketici dostu olmak durumundayız. Herkesin penceresinden bakarak en doğruyu eldeki imkanlarla bulmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki herkesin talebinin daha üstünde vermek yani üreticiye ürettiğinin maliyetinin daha üstü, tüketiciye daha ucuz veresiniz ama öyle bir dünya yok. En doğrusu her tarafı da hakkaniyetli bir şekilde maksimum düzeyde memnun etmek. Bununla ilgili uğraşıyoruz”….

“Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bu hafta süt fiyatlarının belirlenmesi amacıyla görüşmelerimiz var. Süt fiyatlarını uzlaşı ile belirlemeyi hedefliyoruz. Dün Sayın Erkut Şahali de aynı konuşmayı yaptı ve ben Meclis kürsüsünden cevap verdim. Sayın Naimoğluları o cevabı dinlemedi ya da duymadı. Biz açıkladığımız bu tahıl fiyatlarını üreticiye 30 kuruş şeklinde değil. Şuanda TÜK’de yemlik arpanın fiyatı ne ise Ekim, Kasım, Aralık 2019’da üreticiden aldığımız ne kadar ise aynı fiyattan satacağız. Şuanda TÜK’de arpanın satış fiyatı 1.55’dir. Bir ay önce de öyle idi iki ay önce de öyle idi.Biz diyoruz ki bugün 1.35’den aldığımız yemlik arpayı biz Ekim, Kasım, Aralık ayında da 1.55’ten satacağımızın teminatıyım ve garantisini veriyoruz. Ondan sonrası 1.60 veya 1.56-1.58 olursa o zaman konuşma hakkı var. Şuanda ben bunu söyledikten sonra bana söz söyleme hakkı yok… Bu ülkede gizli birşey yoktur. Herkes herkesin ne yaptığını da biliyor. O nedenle bizim düşüncemiz budur ve bu yönde de gidecek”…

“Çiftçiler Birliği’nin hemen hemen yarısı da hayvancı. Hayvancılar Birliği’nin yarısı da çiftçi. Öyle bir durumdayız ki! Bu ülkede özellikle hayvan üreticileri mecburdur bu durumda olmaya. Arazi kiralayıp, ektiği zaman ve ürün elde ettiğinde kendi girdilerini daha aşağıya çekebiliyor. Gerçekten bu ülkede hayvan yem girdileri yüksek. Bu nedenle üretici ne yapıyor? Maliyeti aza indirmek için kendileri üretim yapıyorlar, bu da doğru bir şey. Hayvancıyı her zaman desteklemek istiyoruz ilerleyen süreçte bizim sorumluluğumuzda olan arazilerin öncelikle hayvancıya verilmesi ki bunu İçişleri Bakanlığı’nın kiraladığı arazilerle de ilgili.Birinci öncelik mutlaka hayvancının. Ama diğer taraftan çiftçi olup da hayvancılık yapmayan da var. İkisini ayırmak en doğrusu ancak ortada böyle bir bağ var”…

“Süt fiyatlarını bu hafta belirleme hedefindeyiz. Konuyu ilgili sektörlerle görüşüyoruz. Bir yere gidersek herkes fedakarlık yapacak ve bizim çalışmamız da bu boyuttadır. İnşallah bu hafta süt fiyatları uzlaşıyla belirlenir. Ancak uzlaşı olmazsa artık bu fiyatın belirlenmesi gerekiyor. Daha önceden böyle bir tahammül almış bir mutabakat varmış bizden önce devlette de devamlılık esastır. Erkut bey dün çıktı işte derler ya gider ayak bir şeyler söyledi gitti. Alt yapıda ne yaptı hazırladı mı? Yok . Sadece havaya söyledi ve gitti. Gelen yapsın, temizlesin ya da ne yaparsa yapsın der gibi. Maalesef şimdi ben Erkut bey yanlış söyledi ya da bizi zorda bıraktı da gitti demiyorum. Çünkü böyle olursa hayvancılar diyecek vay bak o onu düşünür. Çünkü herkes kendi penceresinden bakıyor. Ama ben gerçekçi pencereden bakıyorum. Ben dün muhalefettim bugün iktidarım yarın yine muhalefet olabilirim belki yarın hiç vekil de olamayabilirim”….

“Toprak Ürünleri Kurumu’nun fiyatta ve piyasada dengeleyici unsuru var. Şuanda TÜK belli bir miktarda patates alımı yapıyor. Tüccarın bütün tüccarları suçlamıyorum onu da söyleyeyim. Patatese 3 TL’den piyasanın biraz üzerinde fiyat vererek soğuk hava depolarına ihtiyaçlarına göre stok demiyorum alım yaptıklarını biliyoruz. Bu konuyu takip ediyoruz. Geçen sene patateste yaşanan durumu yaşatmamak için şimdiden tedbir alıyoruz”….

KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ’NİN TÜK’ÜN ÖZEL BİR FİRMADAN AMBAR KİRALADIĞINA İLİŞKİN İDDİASI DOĞRU MU?

“Daha imza atmadık ama kiralayacak. Merkezi İhale Komisyonu ile TÜK’ün görüşmesi var. Şimdi dedim ya bazı konuları keşke bize sorsalar. Bu konuya aslında girmem doğru değil? Niçin? TÜK’ün lehine olan bir şeyi dönüp de burada bu şekilde yapmam kendi kurumuma zarar verir. Bunun maliyeti ile ilgili açıkça da konuşalım, biz mevcut koşullarda stoklamayı nasıl yapabiliriz diye bir maliyet hesabı çıkardık. Bu maliyet hesabına göre TÜK nasıl daha karlı bir ortamda bu alımı yapar diye hesaplama yaptığımızda TÜK’ün lehine bir sonuç çıktığı için bu yola koyulduk. TÜK benim babamın parası değil. Halkın, üreticinin, çiftçilerin parası ama bunu en iyi şekilde kullanmak zorundayım. Kuruşu kuruşuna da hesap etmek zorundayım. Bonkör olamam. Ben yaparım da ne olursa olsun diyemem. O nedenle onu kuruşu kuruşuna hesap ederim. Bir kuruş bu tarafta artı ise ben bunu yaparım. Şuanda bunu yapıyoruz. Hiç kimse burayı bir çiftlik olarak kullanamayacak. Ben de dahil. O nedenle herkes rahat olsun, bir şey sormak isterlerse buyursunlar gelsinler. Her şey açık ve şeffaf. Kimseye de hesap vermeyecek durumda da değiliz. Bende konuşursam belgelerle konuşurum. Elimde belgem var ise ve kendimden eminsem o yüzden hiç bir sorun yok. Ben bunun uygun olduğunu değerlendirdik. Tük’ün çok parası var da bunu mu yapıyoruz.

NEDEN TÜK KİRALAMA YERİNE YENİ BİR AMBAR YAPIMINA GİTMEDİ?

“Herhalde inşaat maliyetlerinin girdilerin fiyatlarını biliyordur. Çiftçiler Birliği Başkanı her şeyden haberi olan ve her şeyin maliyetini de çok iyi bilen bir kişi. TÜK’ün bugünkü şartlarda yeni bir ambar yapacak bir mali yapısı yoktur”….

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 17 Haziran Pazartesi günü arpa alımlarına başlanacağını da açıkladı.

Sorunların, yapılabileceklerin ve yapılamayacakların gününde konuşulması gerektiğini de söyleyen Bakan Oğuz, “Cemal Hoca gibi arkadan konuşmayacağız. Hükümetten indikten sonra konuştu. Buradan da lafım Cemal hocaya gitsin”dedi….

“2020 Tarım bütçesi için çalışmalarımız başladı. Tarım bütçesi hazırlanırken tüm sektörleri yanıma alarak öyle bastıracağız istediğimiz bütçeyi ve hakları almak için mücadele edeceğiz. Tabi ki devletin de planı, projesi, geliri, gideri de var. O bütçe içerisinde elimizden geldiğince tarım bütçesinin en yüksek kıstaslarda yansıtılması için çalışacağız”….

“Bu ülkedeki hayvan sayısını kontrol altına almak için mezbahalarla ilgili mutlaka bir çalışmamız olacak…Rakamsal anlamda kayıt tutulamayan mezbahalar dışında kesimler var.Bunların da kayıt altına alınması iyi bir mezbaha sistemi olacak”….

“Et kaçakçılığı ile mücadele yapacağız, oturup beklemeyeceğiz.Birde şöyle bir şey var ülkede maalesef yerleşmiş. Bu ülkede kaçakçılık diyorlar et fiyatlarını dengeliyor.Bu aslında bir acizlik. Yani diyorlar ki bu ülkedeki hayvan sayısı yeterli değil kasaba giden yeterli değil, aslında bu kaçakçılık sayesinde Güney’den etin buraya girmesi bu ülkedeki et fiyatının daha aşağıda ve dengede oluşmasını sağlıyor. Yani acayip bir durum. Gayri yasal bir durum bu ülkedeki “güya” “güya” bir denge unsuru oluyor. Bu önemli bir konu ve baş ağrısı bir konu. Sadece güvenlik güçleri ile denetim yetmez. Bazı yerlerin gözetim altında tutulması. 3-4 tane yer var işte. Bunu herkes biliyor, ama müdahale etmiyor. Vallahi Benim siyasi kaygım yok. O nedenle hiç siyasi kaygı taşımadan gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.Yine üreticinin ve tüketicinin lehine olacak şekilde. Oturup da kaderimize razı olacak değiliz”…

