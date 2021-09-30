Oğuz Özyalçın 9. Ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Özyalçın Construction’ın kurucusu olarak binlerce insanı yuva sahibi yapan, çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle tanınan biri…

İZ BIRAKANLAR / Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

20 yıllık iş hayatında yaklaşık bine yakın inşaat yapan Oğuz Özyalçın, müteahhitlik sektöründe uluslararası ödüller aldı. Özyalçın, yıllarca vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmadı.

Ülkemizin tanınmış inşaat müteahhitlerinden, emlak sektörünün başarılı isimlerinden, Özyalçın Construction’ın kurucusu Oğuz Özyalçın, 20 yıllık iş hayatında yaklaşık bine yakın inşaat yaptı.

Eğitimli ve güçlü çalışan kadrosu, verilen zamanlarda teslim edilen yüzlerce taahhüt ve geniş makine parkıyla Kıbrıs’ın en güçlü inşaat firmalarından birinin sahibi olarak binlerce insanı yuva sahibi yapan Özyalçın, şirketinin ihtiyacı doğrultusunda yan şirketleri olarak cam fabrikası, emlak şirketi ve petrol istasyonu da kurdu.

Özyalçın, yıllarca vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmadı. Müteahhitlik sektöründe uluslararası ödülleri bulunan Özyalçın, Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler (Jaycees) Derneği’nin bir dönem başkanlığını yaptı.

1 Eylül 1966 yılında Ağrotur’da doğan Özyalçın, 1984 yılında Türk Maarif Koleji’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde devam etti ve 1988 yılında mimar olarak mezun oldu.

Yurda döndükten sonra bir yıl işadamı Asil Nadir’e ait Pearl Construction’da çalışan Özyalçın, 1989 yılında askerlik görevini yapmak için işten ayrıldı. 1991 yılında Girne’de 30 metrekarelik bir ofiste Özyalçın Mühendislik ve Mimarlık Bürosu’nu kuran Özyalçın, özel sektör dünyasına ilk adımını attı ve 1993 yılında inşaat şirketine dönüşerek taahhüt işleri ve yap-sat işlerine başladı.

Araba ve deniz tutkunu olan Oğuz Özyalçın’ın gemi kaptanlığı unvanı da var. Evli ve ikiz kız babası olan Özyalçın’ın en büyük tutkusu kızlarıyla klasik araba yarışlarına katılmak ve ATV motorlarla dağda gezinti yapmaktı.

Oğuz Özyalçın, kas güçsüzlüğü tanısıyla yaklaşık üç yıl tedavi gördü ancak tedaviye dirençli akciğer enfeksiyonu nedeniyle 30 Eylül 2012’te hayatını kaybetti.

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30/09/2021 11:28