Oğuz Özyalçın Hatıra Ormanı’na Yeni Fidanlar Diktiler!

Özyalçın Şirketler Grubu, Oğuz Özyalçın Vakfı öncülüğünde; 21 – 26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Oğuz Özyalçın Hatıra Ormanı’na Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri ile fidan dikti.

Balabayıs bölgesinde yer alan Oğuz Özyalçın Hatıra Ormanı fidan dikim etkinliğine, Özyalçın Şirketler Ticari Grup Direktörü Yağmur Özyalçın, Özyalçın Şirketler Grup çalışanları, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Özyalçın Şirketler Grup Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın 21 – 26 Mart Orman Haftasına yönelik bu mesajı yayınladılar:

“Daha yeşil, daha güzel bir ülke hepimizin ortak hayali. Kurucumuz merhum Oğuz Özyalçın anısına oluşturduğumuz ve adını verdiğimiz Oğuz Özyalçın Vakfı için Hatıra Ormanı’nda çocuklarla birlikte ağaç dikerek daha yeşil ve sürdürülebilir bir çevre için birlikte adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ağaçlandırma bilincini aşılamak geleceğimize yapabilecegimiz en güzel yatırımdır. Özyalçın Şirketler Grubu olarak her zaman doğa ile dost, enerji verimli projeler üretiyor, taşımak zorunda kaldığımız ağaçlarımızın rehabilitasyonunu sağlıyor ve müşterilerimiz adına fidan bağışı yaparak geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu algının artması için ileriki dönemlerde de üzerimize düşeni yapacağız”.

Oğuz Özyalçın Hatıra Ormanı Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri tarafından yeni dikilen fidanlarla daha da zenginleştirildi. Etkinlik sonunda ‘Oğuz Özyalçın Vakfı ‘Birlikte Daha İyi Bir Gelecek Kurmak Mümkün!’ sloganının yer aldığı pankartla anı foroğrafı çekilerek anlamlı etkinlik noktalandı.

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24/03/2023 17:47