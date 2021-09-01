Oğuz Özyalçın Vakfı Kuruldu

Ülkemizin hayırsever, yaptığı işler ile adından hala gurur ile söz ettiren değerli iş insanı Merhum Oğuz Özyalçın adına, Oğuz Özyalçın Vakfı Eşi Eser Özyalçın, evlatları Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın tarafından; 1 Eylül tarihinde kurularak vakıf hayata geçirildi.

Oğuz Özyalçın Vakfı, yaşamın en temel gereksinimleri arasında olan Eğitim, Sağlık, Spor, Çevre ve Kültür alanlarının gelişimine katkı sağlayarak, Kuzey Kıbrıs’ın daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve sürdürülebilir projeler ile ülkeye fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Vakıf hiç bir kar amacı gütmeden daha iyi bir yaşam sağlayabilmek için bu yöndeki çalışmalarını Oğuz Özyalçın Vakfı çatısı altında güçlendirme kararı almıştır. Vakfın temel amaçları ihtiyaç sahiplerine destek olmak, burs, ödül katkısında bulunmak, okullar inşaa etmek, eğitim – öğretim ve sağlık olanakları sağlamak, uygulama ve araştırma merkezleri kurmaktır. İçinde yaşadığımız toplumu ve doğayı iyileştirmek için çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek olmayı hedefleyerek ‘hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak mümkün’ sloganıyla projelerini sivil toplum, kurum ve kuruluşlar arasında köprüler oluşturarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yağmur Özyalçın: Babamızın Adını Yaşatarak Ülkemiz için Sürüdürülebilir, Kalıcı Projeler Kazandırmak Adına Güçlü Bir Adım!

Özyalçın Şirketler Grubu Direktörü Yağmur Özyalçın yaptığı açıklamada; Özyalçın ailesi olarak çok sayıda hayır faaliyetinde bulunduklarını belirterek, Vakıf adımı ile babalarının adını yaşatarak; kurumsal hale getirerek ülkeye sürdürülebilir kalıcı projeler, eserler kazandırmak için güçlü bir adıma imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yağmur Özyalçın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Ailemizin ve şirketimizin hayır faaliyetlerini kurumsallaştırmak amacıyla Oğuz Özyalçın Vakfı’nı babamızın doğum gününde adını yaşatarak hayata geçirmekten büyük mutluluk ve de gurur duyuyoruz. Ülkemize, devletimizle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kısa sürede toplum refahını artıracak yatırımlar, projeler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Vakfımızın kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi yanında, Özyalçın Şirketler Grubu Kurucusu Oğuz Özyalçın’ın doğum günü olan 1 Eylül tarihinde kurulan Oğuz Özyalçın Vakfı’nın ‘hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak mümkün’ sloganıyla çıktığı yolculuğunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diliyoruz ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Yaprak Özyalçın: Oğuz Özyalçın Vakfı ile Babamızın Adını İleriki Nesillere Aktararak Yaşatacağımız İçin Gururluyuz!

Özyalçın Şirketler Grubu Direktörü Yaprak Özyalçın; ‘Babamız yaşamı boyunca aile ve iş yaşantısıyla örnek bir iş insanı olarak gösterilerek dürüst, mert, yürekli, ülkesini seven iyi bir insandı… Özellikle iş yaşamında ülkemize kattığı değerler ve ticaret hayatında önemli bir yer edinerek gerçekleştirdiği sosyal yardımlar ile yardımseverliği ile de bilinerek Oğuz Özyalçın Vakfını hayata geçirerek adını diğer nesillere de aktararak yaşatacağımız için çok mutlu ve de gururluyuz. ‘Hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak mümkün’sloganıyla, tüm topluma katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

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01/09/2021 15:35